KrFs landsstyre samles i dag i Stortinget til et av de viktigste møtene på lenge. Selv om det i dag ikke kommer noen konklusjon om hvem partiet skal samarbeide med i årene som kommer, er det ventet at partilederen selv toner flagg. Han starter sin innledning på landsstyremøtet klokken 13.45.

Mange mener han peker ut en tydelig kurs i retning venstre i boken sin. Ender han med å åpne for regjeringssamarbeid med Ap, vil det falle i svært dårlig jord hos Kathrine Skjørshammer, leder for KrF Kvinner (KrF K), kvinnegruppen til KrF. Hun er også tidligere leder av Oslo KrF og gir tydelig uttrykk for at hun misliker innholdet i partilederens bok.

– Jeg synes at den boken har store deler som jeg vil sammenligne med domspremisser i en dom, uten at han trekker konklusjonen. Og det kunne han like gjerne ha gjort, for det er veldig tydelig hva han egentlig ønsker.

– Og du beklager det du tror han ønsker?

– Ja, det gjør jeg. I høyeste grad. Jeg synes også at når han kommer med en bok på en sånn måte, burde han være mer balansert i premissene for konklusjonen.

Vil ikke spå retningen i partiet

– Hvor mange har du med deg, tror du?

– Det er vanskelig å si, fordi denne diskusjonen varierer mellom samarbeid på lokalnivå, på fylkesnivå og regjeringsnivå, så det er så mange ulike dimensjoner som kommer inn, sier hun.

Som leder i KrF K sitter Skjørshammer i sentralstyret. Hun vil ikke være bastant på hvor raskt KrF bør lande en regjeringsdiskusjon.

– Det er vanskelig å si. Jeg vil gjerne høre litt mer på møtet i dag, men det er jo først i november det er lagt opp til at man skal konkludere. Om det skjer i januar, ser jeg ikke spiller noen rolle, sier hun.

Ros av boken fra Hordaland

Lederen i Hordaland KrF, Dag Sele, som også er medlem av sentralstyret, har et helt annet inntrykk av Hareides bok.

Hvor delte er meningene i Hordaland om hvilken retning partiet skal gå i?

– Jeg synes den er veldig god og gjenkjennelig med god sentrumsprofil.

– Liker du retningen mange mener han peker ut?

– Jeg forholder meg til retningen han selv peker ut og ikke hva andre mener om det, så det er jeg spent på å høre signaler om i dag.

Ønsker rask og tydelig avklaring

– Hvor raskt bør KrF konkludere med hensyn til hvem de burde samarbeide med?

– Det tror jeg må skje ganske raskt, det må skje i løpet av høsten. Jeg håper vi ikke drar det veldig langt utover høsten, nå tror jeg vi begynner å bli klare, sier han.

Sele vil ikke svare på hvor splittet KrFs grasrot i Hordaland er om veivalget. På spørsmål om han mener det vil være en avklaring om partiet nå eventuelt bare konkluderer om at det ikke vil inn i sittende regjering nå, og venter med å velge side, svarer han slik:

– Det er en mulig, men litt dårlig avklaring. Jeg tror de fleste kjenner på at vi må ta et valg. Selv har jeg gått fra å tenke at vi kanskje burde holde det åpent og se hvordan det blir møtt, til å se at det er en vanskelig posisjon. Så jeg tror vi må gjøre et tydeligere valg nokså snart. Vi må se hva landsstyret og partiet vil, sier Dag Sele.