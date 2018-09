– Han (Støre) imponerer enhver som kjenner ham med sine enorme kunnskaper, gode verdier og tilstedeværelse, skriver Knut Arild Hareide i boken «Det som betyr noe» som slippes til uken.

KrF skal i løpet av høsten gå inn for landing i spørsmålet om politisk veivalg etter at partiet i fjor noterte partiets dårligste oppslutning noensinne i et stortingsvalg.

Det antas at Hareide vil gi signaler om hvilken retning han ønsker partiet skal gå i når han holder sin tale til KrFs landsstyre fredag. Etter planen skal KrF først vedta hvilke politiske saker som er viktigst for partiet. Samarbeidsspørsmålet avgjøres trolig senere i høst, muligens på neste møte i landsstyret i november.

I sin nye bok avslører Hareide stor begeistring for Støre.

Han forteller også om et møte med tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og Støre i statsministerboligen våren 2011 som han senere vurderte som et potensielt startpunkt på en tettere dialog mellom Ap og KrF:

«Jeg har i ettertid tenkt på om dette møtet kunne blitt starten på en tettere politisk dialog, men en måned senere opplevde vi 22. juli og den politiske agendaen i Norge ble brått endret.»

Besøkte misjonspastor sammen med Støre

Han trekker i boken frem Støres kristentro og hvordan han og Støre i 2015 sammen besøkte pastor Erik Andreassen i Oslo misjonskirke – på initiativ fra Støre.

Hareide forteller at han, Støre og Erna Solberg i 2015 ble invitert sammen til Sarons dal:

«Jonas takket ja til å komme. Et ja som utsatte ham for kritikk fra egne rekker, noe som resulterte i følgende tekst på Vårt Lands forside: «Kristen-Jonas må bort.» For øvrig en forside som er rammet inn og henger på Jonas’ kontor».

Hareide forteller om en urolig Støre før han entret talerstolen:

«Jeg tror faktisk han var mer nervøs da han hilste forsamlingen i Sarons dal enn da han traff Barack Obama i Det hvite hus, men han fikk stående applaus. Først og fremst fordi han var ekte og fordi Kristen-Jonas ikke skulle gjemmes bort.»

Hareide skriver at han opplever Støre som «en mer sentrumssøkende og livssynsåpen Ap-leder enn mange av lederne partiet har hatt tidligere».

«Han er ikke opptatt av gamle dogmer, men av å lede et sosialdemokratisk parti for vår tid».

Hareide: Støre og Solberg er antipopulister

Hareide er også raus i omtalen av Erna Solberg. Han siterer sin egen mor som – etter at Solberg hadde vært på besøk hos Hareides foreldre på Bømlo – sa at «det går vel nesten ikkje an å gjera den jobben betre enn det Erna Solberg har gjort».

Han er tydelig på at han mener at både Støre og Solberg har evner og egenskaper som gjør dem «svært godt skikket» til å lede landet.

Hareide gjør også en sammenligning mellom de to og Donald Trump.

«Jeg kan ikke huske en amerikansk president som har vært mer opptatt av seg selv, og som har stått for dårligere verdier enn han som sitter nå. Dersom Trump står i den ene enden av skalaen, vil jeg si at Erna og Jonas står i den andre. I ordets beste mening mener jeg de begge er antipopulister».

Dette sa Hareide i sommer: KrF kan forbli i opposisjon

Hareide avslører også at han har stor respekt for Frps leder.

«Skulle jeg klatre opp en fjellvegg, kunne jeg ha overlatt til Siv Jensen å feste tauet. Hun står fast ved det hun sier. Og har hun først gitt meg sitt ord, har jeg aldri opplevd at hun har veket fra det. Siv Jensen har også en evne til å se menneskene rundt seg. Hun er oppmerksom og viser varme i sine relasjoner til andre.»

Da Siv Jensen tok til tårene

Han skriver at han unner Jensen suksess som partileder:

«For det er ikke til å legge skjul på at hun innimellom har måttet stå i mange krevende kamper der hun har måttet forsvare sine egne partifeller.»

For å illustrere dette trekker han frem asylbarnforhandlingene i 2015 som var en påkjenning for relasjonen mellom Høyre og Frp og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

«Med tårer i øynene fortalte Siv at nå kunne hun ikke gå lenger. Hennes egne ville ikke la henne gjøre det. Det var et budskap Trine (Skei Grande) og jeg tok med oss tilbake til våre respektive grupper. Avtalen ble inngått. Problemet var bare at to dager etter dette prydet en av Sivs egne nestledere Dagbladets forside med budskapet: «Vi kunne gå mye lenger». Jeg var sint. Siv Jensen var nok enda sintere.»

Nestlederen Hareide omtaler er Per Sandberg som sa til Dagbladet at han var overrasket over at «KrF og Venstre gikk med på alt. Vi hadde mer å gå på». Det endte med at Jensen korrigerte sin egen nestleder.

Advarer mot individualisme på høyresiden

Også Klassekampen har fått tilgang på deler av Hareides bok. Avisen skriver at Hareide advarer mot individualisme på høyresiden og slår samtidig fast at KrF er et «fellesskapsparti».

I kapittelet Klassekampen har lest skriver Hareide at «de sosiale forskjellene i samfunnet er økende, og flere opplever uro og utrygghet». Han går ifølge avisen langt i å peke på høyresiden i politikken for å finne en årsak.

– Individualismen vi finner i liberalismen på høyresiden i norsk politikk, bekymrer meg. Den gjør enhver til sin egen lykkes smed. Det fører til at flere står alene, skriver han.

Varaordføreren i Bergen, Maria Moltu, som meldte seg ut av KrF i mars, leser utdraget fra boken som et bevis på at Hareide ser mot venstresiden i politikken.

– Hvis de lanserer KrF som «fellesskapspartiet», ser jeg det som et uttrykk for en ideologisk retning som passer godt med Arbeiderpartiets slagord om at alle skal med. Det er en bekreftelse på at de går i den retningen, sier Moltu, som meldte seg ut av partiet blant annet fordi hun mente de var for utydelige når det gjelder hvem de vil samarbeide med. Hun mener selv at KrF har mest å vinne på å slutte seg til partiene i regjeringen.