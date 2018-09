– Jeg sier som jeg tror de fleste andre vil si: Nå må prosessen gå, og så tar vi en vurdering når den er over. Knut Arild Hareide har åpnet for en god debatt. Og jeg er glad for at han ikke har stilt noe ultimatum, sier varaordfører i Klepp, Torbjørn Hovland.

HEIDI ELIN NUPEN

Hovland var en av syv ordførere og varaordførere i Rogaland som nylig skrev under på et brev der Hareide ble anbefalt å søke samarbeid på høyresiden.

Sjefen gjorde det motsatte.

Hareide vil felle Erna Solberg. Han kan ende med å felle seg selv, skriver Trine Eilertsen i denne kommentaren.

Splittet parti

Knut Arild Hareide gjorde det klart fredag at han mener partiet fremover bør søke et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet – uten SV, noe som har ført til et parti som er splittet på midten.

Hovland synes det er vanskelig å spå hva som vil bli resultatet på landsmøtet.

– Jeg er ikke Drillo, og å spå utfallet av denne prosessen er ikke lett. Men akkurat nå vil jeg si 50/50.

Dette underbygges av en ringerunde gjennomført av VG. Avisen skriver lørdag at de har snakket med 22 lokallagsledere i KrFs kjerneområder på Sørlandet og Vestlandet, og at halvparten er enig med Hareide, og den andre halvparten uenig.

Sjefen vil ha regjeringssamarbeid med Ap. Begge nestlederne i KrF går imot. De mener Knut Arild Hareide velger gal strategi.

Ikke nødvendig å gå av

Hovland er helt uenig i Knut Arild Hareides ønske om å søke regjeringsmakt på venstresiden. Han er redd for at partiet vil tape enda flere velgere på det som skjer nå. Men han vil ikke si at partilederen må gå av dersom han ikke får det som han vil.

– Det er i hvert fall ikke kjedelig å være KrF-er for tiden, sier Hovlands kollega i Time kommune, Sverre Risa.

Han omtaler fredagen som «spesiell», men Hareides konklusjon kom ikke uventet på ham.

– Jeg tror dette ender med flertall for å gå til høyre.

– Hvis det skjer, kan KrF da sende Knut Arild Hareide inn for å forhandle med høyresiden?

– Du tenker sikkert om jeg mener at han bør gå av i stedet?

– Ja, egentlig.

– Han trenger ikke det. Jeg synes på en måte han fristilte seg fra det på måten han holdt talen sin på fredag, sier Sverre Risa.

Kan bli vanskelig

Heller ikke flere av de andre ordførerne som skrev under på brevet hvor de ba Hareide bekrefte samarbeidet med høyresiden ser det som en nødvendighet at Hareide må gå, selv om landsmøtet skulle velge et fortsatt samarbeid.

Samtidig tror de det kan bli komplisert.

– Han har jo sagt at det ikke vil være et problem for han å fortsette som leder, men det vil jo bli en pussig situasjon. Samtidig må KrF ha en leder, og det er ingen av nestlederne som har lansert seg som kandidat, sier Henrik Halleland, ordfører i Finnøy kommune.

Ordfører i Hå kommune, Jonas Skrettingland, sier at Hareide fortsatt har hans tillit, men at han regner med at han gjør en vurdering av om det er riktig å bli sittende om landsmøtet stemmer for samarbeid med høyresiden.

Ordfører i Kvitsøy kommune, Mirjam Ydstebø, sier hun ikke har tatt et standpunkt men føyer seg til dem som mener det kan bli vanskelig for Hareide å fortsette.

– Det er komplisert og noe vi må ta stilling til om, og eventuelt når, det blir en problemstilling, sier Ydstebø.