– Det er riktig at Regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler til 2020, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG.

Primært var det bensin- og dieselbiler som ville blitt rammet av endringen, men også flere hybridbiler ville merket den. Nettopp det siste har flere advart mot, de mener det kan forsinke overgangen til en mer miljøvennlig bilpark.

– Det nye målesystemet kommer, men det er for få biler som er registrert med den nye målemetoden: Det gir stor usikkerhet om konsekvensene, så vi utsetter fra statsbudsjettet i 2019 til 2020, sier Jensen til VG.

Bakgrunnen for omleggingen er at man skal gå over til en annen målemetode for utslipp. Den nye målemetoden er mer treffsikker i å anslå det faktiske utslippet til biler.