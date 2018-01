Høyre: Mange nye varsler om Kristian Tonning Riise i Unge Høyre

Det får Aftenposten bekreftet i Høyre fredag formiddag.

– Ja, vi kommer til å redegjøre nærmere for dette senere i dag, sier kommunikasjonssjef Peder Engseth i Høyre.

Kilder til Aftenposten: Unge Høyre fikk minst tre varsler om Kristian Tonning Riise

– Kan du si noe mer om hva som er kommet av varsler?

– Nei. Nå må vi jobbe videre med dette, komme til bunns i varslene og ivareta de involverte, sier han.

Peder Egseth gjentar oppfordringen fra John Ragnar Aarset om at alle som ikke har fått god nok oppfølging, eller som har andre hendelser de ønsker å varsle om, må ta kontakt.

– Unge Høyre og Høyre skal være et trygt sted å være for alle, sier han.

Sent onsdag kveld meldte Kristian Tonning Riise på sin Facebook-side at han trekker seg fra vervet som leder i Unge Høyre. Samtidig fastholder han at det ikke har forekommet varsler mot ham til Unge Høyre sentralt.

Varslene ble ikke tatt på alvor

Aftenposten avslørte torsdag at Unge Høyre fikk varsler om Kristian Tonning Riises adferd allerede i 2013. Fire nåværende og tidligere medlemmer i Unge Høyre sier til Aftenposten at det ble varslet om minst tre episoder med Riise. Kildene forteller at de varslet ved å gi skriftlig eller muntlig melding til ledere i organisasjonen.

Etter å ha blitt konfrontert med dette sa generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner, at disse sakene avslører en alvorlig svikt i Unge Høyres håndtering av slike saker.

Aftenposten kunne også avsløre at to fylkeslag i Unge Høyre har hatt et «obs-varsel» på Kristian Tonning Riise. Tilsvarende ble han «passet på» da han var foredragsholder på Unge Venstres sommerleir i 2015. Ungdomsorganisasjonen hadde hatt ubehagelige opplevelser med ham under besøk på leiren sommeren før.

