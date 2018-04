Wara overtok nøkkelen til justis-, beredskap- og innvandringsdepartementet onsdag ettermiddag. Den ble overrakt av Per Sandberg som har vikariert etter at Sylvi Listhaug trakk seg rett før påske.

– Jeg står for Regjeringens innvandringspolitikk, den samme som Per (Sandberg red.anm.) står for, og den Sylvi står for. Det er ingen forskjell, det er ingen endring, sa Wara.

Han gjentok da han på nytt fikk spørsmålet fra pressen under økkeloverrekkelsen:

– Det blir ingen endring i politikken.

– Jeg er ikke Sylvi Listhaug, jeg må gjøre det må min måte, sa Wara på spørsmål om form.

Han presiserte at han skal debattere på en engasjert og god, saklig og ansvarlig måte.

Kommer fra First House

De siste årene har Tor Mikkel Wara jobbet som partner og rådgiver i kommunikasjonsselskapet First House. Også Listhaug kom fra First House da hun ble statsråd i Solberg-regjeringen i 2013.

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ikke har, eller kommer til, å gå gjennom den nye justisministerens kundelister i First House.

– Det er enhver statsråds plikt å selv være klar over alle habilitetsutfordringer og be om hjelp og spørre hvis man er i tvil, sa Solberg.

Offentliggjør kundelister

First House opplyste til Aftenposten onsdag at selskapet har valgt å offentliggjøre en liste over «de kundeforhold som er allmenn kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring».

Statsministeren oppfordret First House til å være åpen om Waras kundelister i First House.

– Regjeringen kan ikke gå inn og endre på privatrettslige forhold, svarte hun da hun fikk spørsmål om Waras kundelister.

– First House har hatt kunder som har krav på konfidensielt, det kan vi fra Regjeringens side ikke endre på. Det samme ville for øvrig vært tilfelle hvis en advokat ble statsråd, sa Solberg som opplyste at hun og Wara hadde snakket om temaet.

Den nye justisministeren sa at folk må få delta i samfunnsdebatten uten å kunne alle sakligshetskravene til filosof Arne Næss. Han kommer til å ha en Facebook-konto som sin forløper, men ville ikke si noe om hvor aktiv han kommer til å være i sosiale medier.

Statsminister Erna Solberg understreket at Wara går inn i en viktig og ansvarsfull stilling:

– På justisområdet er det høy aktivitet med klare mål om å gjøre Norge enda tryggere. Det er viktig for oss å levere gode resultater på dette området.

– Jeg tror vi får en god justisminister med erfaring både fra politikk og næringsliv. Det er ikke en så vanlig kombinasjon, sa Solberg.

Vennskap med Carl I. Hagen

Tor Mikkel Wara er utdannet økonom. Han har sittet i Oslo bystyre og drevet sitt eget rådgivingsselskap. Allerede som 21-åring arbeidet han som rådgiver for Carl I. Hagen.

Wara satt på Stortinget for Fremskrittspartiet 1989-1993, i denne perioden ble han ansett som favoritt til å ta over som partiformann etter Carl I. Hagen. Da Wara under nøkkeloverrekkelsen onsdag fikk spørsmål om sitt forhold til Hagen, svarte han at han både er enig og noe uenig med Hagen.

– Carl Ivar var en av mine venner og er det fortsatt, sa Wara.

Sentral på «Dolkesjø»

Wara var ett av ofrene etter Frps berømte og beryktede landsmøte i 1994 på Bolkesjø Turisthotell i Telemark. I ettertiden har møtet bare gått under navnet «Dolkesjø».

Etter det dårlige valgresultatet i 1993 hadde motsetningene bygd seg opp i partiet. Formann Hagen og de såkalte «liberalistene» sto på hver sin side.

Hagen hadde begynt å ta til orde for en strengere innvandringspolitikk, og han stilte spørsmål ved partiprogrammets formuleringer om skattelettelser. Hagens lederstil var også et av temaene.

Wara har jobbet i PR- og kommunikasjonsbransjen i mange år og kommer fra First House, der Sylvi Listhaug også arbeidet tidligere. Han har en meget høy stjerne blant mange i Fremskrittspartiet, kanskje særlig den yngre garde.

Wara var i mange år blant de fremste eksponentene for den liberalistiske fløyen i Frp, som på det nærmeste ble utradert etter det opprivende landsmøtet på Bolkesjø i 1994.

Samtalepartner for Siv Jensen

Wara har vært en viktig samtalepartner for Frp-leder Siv Jensen i en årrekke og er kjent for skarpe analyser og slagferdige formuleringer. Som ung ble han betraktet som et lysende politisk talent

Han gjorde seg bemerket som leder av Fremskrittspartiets Ungdom mellom 1987 og 1990, satt i Oslo bystyre i samme periode og ble innvalgt på Stortinget i 1989.

Mellom 1991 og 1993 var han nestformann i Fremskrittspartiet og av mange vurdert som partihøvding Carl I. Hagens naturlige arvtager.