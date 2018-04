Tor Wikkel Wara strålte utenfor Slottet sammen med statsminister Erna Solberg. Etter 25 år utenfor det politiske rampelyset er Wara tilbake som Norges nye justisminister.

Han som var ansett som Fremskrittspartiets kronprins, et politisk vidunderbarn, overtar ansvaret for justis-, beredskap- og innvandringsdepartementet. Han overtar etter Sylvi Listhaug som trakk seg rett før påske.

Wara som er utdannet økonom, hadde et diametralt motsatt syn på innvandring den gang han tilhørte partiets, liberalistiske fløy: Han var for fri innvandring.

Under nøkkeloverleveringen i Justisdepartementet erkjente han at han hadde vært «for optimistisk».

I et intervju med Aftenposten onsdag kveld gjentar Wara det han sa flere ganger onsdag, at han vil føre en restriktiv og ansvarlig innvandringspolitikk i tråd med Regjeringens Jeløya-plattform.

– Du var tidligere for fri innvandring, hvordan ser du på det nå? Skal Norge være mer restriktiv enn andre europeiske land?

– Vi skal beskytte Norges grenser, og ja, vi kan være mer restriktiv enn andre land. Men vi skal gjøre det som er riktig. Hvis det medfører at vi skal føre en mer restriktiv innvandringspolitikk enn andre land, så vil vi gjøre det.

– Er Regjeringens innvandringspolitikk restriktiv nok i dag?

– Politikken er restriktiv, men vi skal være klar over at det kan være områder hvor vi kan gjøre den ytterligere restriktiv og ansvarlig.

– Hvilke områder?

– Det må jeg få komme tilbake til. Men det blir ingen ny politikk.

Olav Olsen

Wara vil fortsette der Sylvi Listhaug slapp, med å videreføre Regjeringens politikk, men han gjorde det samtidig klart at han må gjøre ting på sin måte, «jeg er ikke Sylvi Listhaug». Han presiserte at han skal debattere på en engasjert og god, saklig og ansvarlig måte.

– Retorikk er viktig, særlig om et så følsomt tema som innvandring. Din forgjengers retorikk var omstridt. Hva tenker du om dette?

– Vi må skille mellom det som er mitt ansvar som statsråd og folks engasjement. Jeg tenker at i et folkedemokrati må folk få delta i debatten med sitt engasjement uten å bli stemplet som rasister eller populister, sier han til Aftenposten.

Første oppgave: Politireformen

Statsminister Erna Solberg understreket at Wara går inn i en viktig og ansvarsfull stilling:

– På justisområdet er det høy aktivitet med klare mål om å gjøre Norge enda tryggere. Det er viktig for oss å levere gode resultater på dette området. Jeg tror vi får en god justisminister med erfaring både fra politikk og næringsliv, sa Solberg.

Politireformen, svarer Wara kjapt på spørsmål om hva han først vil gripe fatt i. Politireformen og å gjennomføre beredskapsendringer.

53-åringen fra Karasjok i Finnmark som de siste årene har vært partner og rådgiver i kommunikasjonsselskapet First House hadde Politiets Fellesforbund som kunde. Det bekrefter First House som onsdag opplyser at dette oppdraget ble avsluttet for tre år og tre måneder siden.

Wara sier til Aftenposten at han venter store utfordringer med å gjennomføre politireformen.

Kommer fra First House

Tor Mikkel Wara blir statsråd etter å ha jobbet i kommunikasjonsselskapet First House, slik også Listhaug gjorde da hun ble statsråd i Solberg-regjeringen i 2013.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun ikke har gjennomgått, eller kommer til å gå gjennom, den nye justisministerens kundelister i First House.

– Det er enhver statsråds plikt å selv være klar over alle habilitetsutfordringer og be om hjelp og spørre hvis man er i tvil, sa Solberg i forbindelse med utnevnelsen av Wara.

Statsministeren oppfordret First House til å være åpen om Waras kundelister i First House.

– Regjeringen kan ikke gå inn og endre på privatrettslige forhold, svarte hun da hun fikk spørsmål om Waras kundelister.

– First House har hatt kunder som har krav på konfidensielt, det kan vi fra Regjeringens side ikke endre på. Det samme ville for øvrig vært tilfelle hvis en advokat ble statsråd, sa Solberg som opplyste at hun og Wara hadde snakket om temaet.

Olav Olsen

Tor Mikkel Wara har sittet i Oslo bystyre, og han satt på Stortinget for Fremskrittspartiet i perioden 1989–1993 da ble han ansett som favoritt til å overta som partiformann etter Carl I. Hagen.

Wara var ett av ofrene etter Frps berømte og beryktede landsmøte i 1994 på Bolkesjø Turisthotell i Telemark. I ettertid har møtet gått under navnet «Dolkesjø».

Olav Olsen

Under nøkkeloverrekkelsen i Justisdepartementet onsdag fikk Wara spørsmål om sitt forhold til den tidligere partilederen. Da svarte han at både er enig og noe uenig med Hagen.

– Carl Ivar var en av mine venner og er det fortsatt, sa Wara.

Samtalepartner for Siv Jensen

Selv om han i mange år har holdt seg utenfor politikkens rampelys, har Wara i en årrekke vært en viktig samtalepartner for Frp-leder Siv Jensen. Han er kjent for skarpe analyser og slagferdige formuleringer.