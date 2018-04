Se direktesending fra Høyres landsmøte øverst i saken.

Etter år med intern strid er Høyre endelig klar til å avgjøre spørsmål om eggdonasjon, surrogati og assistert befruktning for enslige. Det skjer på partiets landsmøte på Gardermoen lørdag.

Det er nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner som innleder til debatten som vil ende opp med en votering før lunsj.

Behandlingen er et steg på veien til et nytt prinsipprogram som skal vedtas neste år. Saken følges spent av blant andre KrF-ledelsen, som har advart partiet mot å gå i en mer liberal retning.

Sanner sa i sin innledning at i debatten før landsmøtet har eggdonasjon vært det store temaet.

– Det betyr et mer likestilt tilbud med menn. Egg donasjon styrker båndet til barnet kvinnen skal være mor til. Dette båndet er ikke bare viktig for mor, men også for barnet, sa han – men minnet også om det etiske utfordringene ved at når en åpner for eggdonasjon, er ikke den genetiske mor som føder barnet.

– Det valget vi tar får konsekvenser for voksne, men også for barn som fødes, sa han.

Selv støtter han flertallet i programkomiteen som sier nei til eggdonasjon.

Sterkt press for eggdonasjon

Høyre-landsmøtet i fjor var nær ved å snu partiets syn på eggdonasjon fra nei til ja. Etter sterke oppfordringer fra helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg klarte de den gang å overbevise et knapt flertall i landsmøtet om å utsette saken i ett år. Men nå er presset fra grunnplanet og Unge Høyre sterkt: Hele 11 av Høyres fylkeslag har sagt ja til eggdonasjon.

Mange tror på forhånd at det blir flertall for eggdonasjon, men at den store kampen kommer til å stå om assistert befruktning for enslige.

Sanner viste til flertallets innstilling som sier ja til assistert befruktning til enslige, et standpunkt som han støtter.

Problemer for forholdet til KrF

Vedtakene på Høyres landsmøte skaper problemer i forhold til KrF og derfra har det kommet flere advarsler mot at Høyre skulle skifte linje. På den andre siden er det flertall for så vel eggdonasjon som assistert befruktning på Stortinget. Det sørger Ap, Venstre, FrP og SV for.

– Norge er i dag ett av fire land i Europa som ikke tillater eggdonasjon, minnet stortingsrepresentant Tina Bru i debatten.

– Høyre har vist at vi er et parti som tør å ta krevende debatter i offentligheten, sa nestleder Jan Tore Sanner som har ledet arbeidet med prinsipprogrammet.

Enstemmig komité sier nei til kommersiell surrogati. Et meget klart flertallet avviser frivillig surrogati og det er ventet at det får bred støtte.

Sanner sa i avslutningen av sin tale at denne debatten har vært krevende for Høyre, men at det også er naturlig at den er det i slike spørsmål.