Ny krisemåling for Støre - nå ryker flertallet

Ap får rekordsvake 27,3 prosentpoeng i Aftenpostens partibarometer for uke 34.

– Dette er for dårlige tall, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre når Aftenposten treffer ham på BI i Nydalen torsdag formiddag.

Etter å ha holdt foredrag for studentene her får han servert en ny kalddusj for Arbeiderpartiet og hans rødgrønne regjeringsalternativ.

Resultatet er det dårligste for Arbeiderpartiet i Respons-målingene siden sommeren 2013.

Enda mer urovekkende for Støre er det at målingen viser et knappest mulig borgerlig flertall med 85 mandater til de fire partiene på borgerlig side.

Les også Harald Stanghelles kommentar: «Nå er det dypt alvor for Støre. Selv med Venstre under sperregrensen kan Solberg beholde makten»

– Kommer dere til å ta noen nye grep i innspurten av valgkampen som følge av de svake resultatene på målingene?

– Arbeide enda hardere. Det er grepet. Vi ser at mange av de som stemte på oss i 2013 sitter på gjerdet. Den viktigste oppgaven nå, er å få vekket dem, komme i kontakt med dem og få fortalt at mye står på spill.

Forsvarer nei til MDG

MDG går frem på målingen og ligger nå like under sperregrensen med 3,9 prosent.

Flere målinger har den siste tiden plassert dem over den viktige grensen på 4 prosent.

– Var det riktig å si så bastant at dere ikke vil samarbeide med dem?

– Ja, det var helt riktig. MDG er blokkuavhengige, skiller ikke mellom Høyre og Arbeiderpartiet og stiller som ultimatum at Norge skal slutte å lete etter olje og gass. Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å være med på. Men samarbeid i saker der vi har felles syn er vi selvfølgelig alltid åpne for.

De er politiske hovedmotstandere. Men hvor ulike er egentlig Ap og Høyre? Ta vår quiz og sjekk om du greier å gjette hvem som mener hva!

Stein Bjørge

– Greier du å holde motet oppe med målinger som dette?

– Ja, det gjør jeg. Jeg har forberedt meg på at vi går inn i en valgkamp i en tid der det er større svingninger. Da skal Ap holde fast ved noen verdier, holde fast ved en strategi, sier Støre.

– Hvis det norske folk ved dette valget ønsker å stemme frem store skattekutt med en skjev sosial fordeling og en regjering som ikke har klima som en av sine viktigste saker – så er ikke det oss. Jeg kommer aldri til å gå i den retningen for å øke oppslutningen for Arbeiderpartiet.

Frp: - Folk frykter alternativet

Solberg og co greier så vidt å hale flertallet i land i denne målingen, selv om Venstre havner på feil side av sperregrensen.

På gjennomsnittet av nasjonale målinger i august er det et forholdsvis klart rødgrønt flertall, med 89 mot 80 mandater, viser en beregning fra nettstedet Poll of polls.

Men også snittet av målinger fanger opp en klar Ap-nedgang gjennom sommeren med 31,7 prosent i snitt i juni og 29,2 i snitt hittil i august.

De største utslagene i denne målingen sammenlignet med Aftenpostens forrige måling publisert 11. august, er at Frp går frem 1,9 prosentpoeng mens SV går tilbake akkurat like mye.

Frp-leder Siv Jensen synes resultatene av målingen er svært gledelig, og mener dette viser at velgerne ønsker mer av Frps politikk på områder som samferdsel, innvandring og skatt.

– Jeg tror også det er et uttrykk for en frykt for hva som er alternativet til dagens regjering. Med Rødt, MDG og Gud vet hva på vippen, kan dette bli det fullendte kaos, mener hun.

Fortsatt usikker på hva du skal stemme? Prøv Aftenpostens valgomat her

Kanibalisme på venstresiden

Målingen er den siste av en lang rekke målinger de siste ukene som har gitt Arbeiderpartiet en oppslutning på godt under 30 prosent.

– Ap lekker velgere til mange partier, men mest til SV og Sp. SV kan også være litt ute og kjøre, for de taper veldig mange velgere til Rødt og MDG. Det ser ut som partiene på venstresiden og MDG spiser hverandre opp, sier Idar Eidset i Respons Analyse.

Han sier Ap tradisjonelt historisk sett har klart å vinne tilbake en del tidligere velgere frem mot valget.

– Hvis de mobiliserer tidligere velgere som har hellet mot SV, kan SV havne under sperregrensen, sier han.

Alle endringene i målingen, med unntak av nedgangen til SV, er innenfor feilmarginen.

Drama ved sperregrensen

Både MDG og Venstre ligger rett under sperregrensen med henholdsvis 3,9 og 3,7 prosent. Samtidig er også KrF i fare for å falle under sperregrensen.

– Dette blir utrolig nerveslitende for oss som driver med meningsmålinger. Marginene er så små at flertallet kan bikke begge veier bare på noen tideler, med fire partier som ligger ved sperregrensen, sier Eidset.

MDG ligger på denne målingen an til å få hele fire direktemandater, og har den viktige sperregrensen på fire prosent innen rekkevidde. Venstre er i målingen inne med kun to mandater. Blir det resultatet også valgdagen, vil Venstres stortingsgruppe til høsten kun bestå av Trine Skei Grande og Abid Raja.

– Målingene kommer så tett og er så jevne at det er vanskelig å si noe om opinionsbildet nå, sier valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

Han viser til at NRKs måling i går viste motsatte bevegelser.

– Det betyr at målingene skjelver nervøst rundt et helt jevnt valgresultat. Det er veldig usikkert i hvilken retning det vil vippe, og det åpner muligheten for at en del velgere vil velge å stemme taktisk på valgdagen, sier han.

Hør Aftenpodden, vår politiske podkast, om Ap-krisen. Abonner i Itunes, eller søk den opp i andre spillere.

Fakta: Om målingen Utført av Respons analyse for Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen. 1000 personer er telefonintervjuet i perioden 18. - 23. august. Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra Bisnodes database over telefonnumre i Norge. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 70 prosent. Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

– Blir en thriller

Statsminister Erna Solberg (H) sitter i budsjettforhandlinger i regjeringen og hadde ikke anledning til et intervju. Fra hennes statssekretær Sigbjørn Aanes får vi imidlertid tilsendt noen kommentarer til målingen.

– Målingen viser at årets valg blir en thriller. Valget handler om en regjering med Høyre som tar Norge fremover, eller en regjering med Ap som ser bakover, mener Solberg.

Hun påpeker at Jonas Gahr Støres Ap er svekket på målingene. Den siste tiden har Støre avvist samarbeid med Venstre, og distansert seg mer fra KrF. Nå fremmes de tidligere regjeringspartnerne SV og Sp som de mest aktuelle kandidatene til en ny regjering etter høstens valg. Men målinger viser at en slik konstellasjon kan bli avhengig av støtte fra MDG eller Rødt.

– Det vil sette tusenvis av oljearbeidsplasser i fare og bety foten ned for viktige veiprosjekter i hele landet, skriver Solberg.