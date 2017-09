Opptellingene frem til kl. 21.50 viser et drama rundt sperregrensen for både Venstre og KrF. Venstre vipper opp og ned nærmest fra minutt til minutt.

De to regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ligger imidlertid an til å gjøre gode valg. Dermed ser de borgerlige ut til å beholde makten.

Hvis både KrF og Venstre skulle havne under sperregrensen i løpet av kvelden og natten, kan imidlertid flertallet ryke.

I Høyres Hus sto jubelen i taket da prognosen ble vist på storskjerm.

– Hvis dette blir resultatet, er det fantastisk, sier helseminister og nestleder Bent Høie.

Mye kan skje etter hvert som stemmene telles opp utover kvelden. Siden både KrF og Venstre vaker rundt sperregrensen, vil opptellingen bli svært spennende.

– Dette valget er ikke avgjort, sa Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset, ved 21.30-tiden.

Bjørge, Stein

– Ap gjør et katastrofevalg

Prognosen baserer seg på nesten alle forhåndsstemmene og drøyt 16 prosent av stemmene som er avgitt på valgdagene.

I alt ligger 43 prosent av de avgitte stemmene til grunn for prognosen.

Arbeiderpartiet ser ut til å gjøre sitt nest dårligste valg siden 1924.

Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle konkluderte slik på grunnlag av kveldens første valgprognose kl. 21:

– Mens Arbeiderpartiet gjør et katastrofevalg, ser vi at regjeringspartiene Høyre og Frp gjør svært gode valg.

På stedet hvil

De to regjeringspartiene ligger an til en liten tilbakegang sammenlignet med forrige stortingsvalg, ifølge denne prognosen.

Både Venstre og KrF ligger farlig til rundt sperregensen, mens Miljøpartiet De Grønne (MDG) ligger klart under.

Men selv med Venstre under sperregrensen ligger det an til at de to regjeringspartiene og samarbeidspartiene beholder et flertall på Stortinget. De fire ligger kl. 21.50 an til å få 90 representanter, mens resten ligger an til å få 79.

Dermed tyder det meste på at det er duket for fire nye år med Erna Solberg som statsminister.

Jan Tomas Espedal

Meget dårlig for Støre

Hvis dette blir valgresultatet, kan Arbeiderpartiet gjøre sitt nest dårligste valg siden 1924 med 27,6 prosent. Det er en tilbakegang med hele 3,3 prosentenheter fra forrige stortingsvalg.

Bare én gang tidligere har Arbeiderpartiet vært under 30 prosent etter krigen. Det var da Jens Stoltenberg i 2001 tapte valget mens han hadde regjeringsmakten.

Både SV og Sp ser ut til å gjøre gode valg. Senterpartiet ligger kl. 21.50 an til en oppslutning på 10,2 prosent, en fremgang på 4,7 prosentenheter. De vil med et slikt resultat øke antall mandater fra 10 til 18.

Lurer du på hva sperregrensen her. Bruk to minutter på denne.

I tråd med meningsmålingene ligger SV an til å gjøre et godt valg. Med en prognose på 5,9 prosent gjør partiet et mye bedre valg enn sist. Da fikk SV 4,1 prosent.

Svakt for Hareide

KrF ligger an til å gjøre sitt dårligste valg etter krigen, med bare 4,2 prosents oppslutning.

Rødt kommer inn på Stortinget med ett mandat, mens MDG dobler til to mandater, ifølge prognosen kl. 21.50.