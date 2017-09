Jonas Gahr Støre besøkte moren på sykehjemmet før han dro til oppvaskmøte om det elendige valget

Ap-lederen fortalte at han hadde spist hyggelig frokost med kona i morges. Deretter besøkte han sin mor på sykehjemmet før han litt før klokken 11 kom til Youngstorget og Aps hovedkvarter i Folketeaterbygningen.

Her møter han nære medarbeidere og ledelsen i partiet. Det er foruten Støre selv, de to nestlederne Hadia Tadjik og Trond Giske og partisekretær Kjersti Stenseng. Disse skal starte de første drøftingene av hva som gikk galt da Ap gjorde et katastrofevalg.

Nå starter selvransakelsen innad i Ap – et parti som ifølge den gamle kjempen Haakon Lie ikke er noen søndagsskole.

Bruke god tid

– Vi skal bruke god tid, og vi skal gå igjennom resultatet og veien videre, sa Støre til Aftenposten da han ankom, med livvaktene i hælene og informasjonssjef Camilla Ryste på slep.

I hele dag skal Aps øverste ledelse analysere valget bak lukkede dører.

Klokken 14 møtes Aps mektige sentralstyre. Der sitter blant andre LOs mektige leder Hans Christian Gabrielsen og lederne i to av LOs største forbund. I neste uke samles Aps landsstyre.

– Hva skal du si til sentralstyret?

Støre blir taus lenge, før han sier:

– Og det mener du at jeg skal fortelle deg?

– Ja?

– Jeg vil gå gjennom de første vurderingene av valget. Jeg vil høre hva medlemmene har å si. Derfor skal ikke jeg kortslutte den prosessen. Det er folk fra hele landet som har erfaringer fra valgkampen uten at jeg skal sette grenser for debatten. Så skal vi forankre hvordan vi jobber videre med å forstå valgresultatet. Vi har også en vei foran oss med mange muligheter, sier Støre.

Et venstresignal?

– Oppfatter du valgresultatet som en beskjed om at Ap må gå til venstre og bli tydeligere i opposisjon?

– Jeg konkluderer ikke med noen kurs nå. Jeg har i innspurten hørt at vi har gått for langt til venstre og noen mener at vi har gått for mye til sentrum. Begge deler kan ikke være riktig. Men jeg skal ikke kortslutte det heller, men vi skal lytte og gå grundig inn i det.

– Kommer prosessen til å ta lang tid?

– Det tar den tiden det tar, men vi må raskt over i det politiske arbeidet. Det forventer velgerne av oss.

– Kommer du til å stille mistillitsforslag til Regjeringen når Stortinget samles?

– Ikke etter det valgresultatet her, slår Støre fast.

Nestleder Hadia Tajik kom til fots til møte, men ville ikke si noe om valgresultatet.

– Jeg skal på møte, var hennes eneste kommentar.