Venstres programkomité vil ha selvbestemt abort til uke 18

Kvinner bør få bestemme over egen kropp og slippe å møte i abortnemnd fram til 18. uke, mener en enstemmig programkomité i Venstre.

Venstres nestleder, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), legger torsdag fram partiets partiprogram for neste periode. Programkomiteen går enstemmig inn for å utvide dagens selvbestemte abortgrense til 18 uker. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Birgitte Iversen

– Vi mener det er på tide å gå vekk fra at kvinner som er i en veldig vanskelig situasjonen, skal måtte møte opp foran en gruppe med fremmede og legge noe av det mest sårbare og vonde i noen helt andres hender som så skal ta en avgjørelse for dem, sier Astrid Knutsen Hårstad til NTB.

Hun leder Venstrekvinnelaget og sitter i partiets programkomité som legger fram forslag til nytt stortingsprogram torsdag kveld.

I forslaget, som en enstemmig komité stiller seg bak, heter det:

«Retten til selvbestemt abort er en viktig og hardt tilkjempet rettighet. Det er kvinnen som skal bestemme om hun vil bære fram barn. Derfor vil vi avskaffe abortnemndene fram til 18. uke og sikre rett til god rådgivning og oppfølging.»

– Det er kvinnen som kjenner sin situasjon best, og det er hun og hennes nærmeste som er best i stand til å vurdere om svangerskapet skal gjennomføres eller ikke, sier Hårstad.

Flere ønsker utvidelse

Venstre blir dermed det fjerde partiet på Stortinget viss programkomité tar til orde for å utvide dagens selvbestemte abortgrense.

Tidligere i høst foreslo programkomiteen i Rødt å utvide retten til selvbestemt abort til uke 22. SVs programkomité vil utvide grensen til uke 16. I MDG vil et flertall i programkomiteen utvide grensen til uke 18.

Høyre er det eneste partiet som helhjertet støtter dagens abortlov. Frp, Ap og Sp støtter også dagens abortlov, men programkomiteene er delt i spørsmålet, skrev Dagen i oktober.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum inviterer tidligere i høst de store partiene på Stortinget med på en abort-avtale for å sikre dagens abortgrense på 12 uker. Han uttalte at han er frustrert over abortendringene som KrF fikk gjennom under sitt retningsvalg, fordi han mente det «vekket en sovende bjørn» og åpnet døren for dagens abortdebatt.

KrF trigget

Hårstad sier innstramningen KrF fikk gjennom i 2019 delvis er grunnen til at programkomiteen nå går inn for å endre loven.

– Frykten for at noen skulle innskrenke abortrettighetene, har nok vært en trigger, men dette handler minst like mye om det man ser av innskrenkninger i kvinners rettigheter i andre land, blant annet i Polen og USA. Det gjør at man kjenner på at det virkelig er viktig å stå opp for kvinners rett til å bestemme selv, sier Hårstad.

KrFs største seier da de gikk inn i Solberg-regjeringen i januar 2019, var å fjerne retten til selvbestemt abort på friske flerlinger etter uke 12. Kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må nå få saken behandlet i nemnd.