Jon Engen-Helgheim sier ja til å stille på Oslo Frps liste

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim bekrefter at han vil stille som kandidat på nominasjonsmøte i Oslo Frp.

Jon Engen-Helgheim fra Buskerud til Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

22. feb. 2021 11:03 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Jeg har landet på at jeg ønsker å være kandidat i Oslo. Det har vært mange hyggelige henvendelser. En stor iver etter for at jeg skal stille. Det setter jeg pris på, sier Jon Engen-Helgheim til Aftenposten.

Nominasjonsmøte i Oslo Frp er 13. mars. Bydelslagene har frist til 27. februar for å spille inn forslag til endringer på listen.

Han sier at det er en av de to øverste plassene på listen som er aktuelt for ham. Det var etter at Siv Jensen varslet sin avgang at Helgheim vurderte saken på nytt. Nå blir det en ledig plass i Oslo. Helgheim sir han ikke vil stille mot Christian Tybring-Gjedde som i dag er annenkandidat og en av dem som mange mener er den naturlige listetoppen.

Kastet i Buskerud Frp

Engen-Helgheim ble overraskende vraket i hjemfylket Buskerud som han i fire år har representert på Stortinget. Det har lenge vært et ønske fra store deler av Frp å sikre Engen-Helgheim en fortsatt plass på Stortinget.

Han er 39 år og åpenbart en kommende stjerne i partiet. Han har jobbet tett med Sylvi Listhaug som senere i vår overtar som leder i Frp.

Bor i Drammen

Helgheim bor nå i Drammen, men har bodd flere år i Oslo.

– Jeg ønsker å gjøre en innsats for et så godt valg som mulig i Oslo, understreker han.

Helgheim legger til at det bare er «en svipptur» mellom de to byene.

Frps innvandringspolitiske talsperson peker på segregeringen i Oslo som en utfordring. Integreringspolitikken har etter han mening ikke vært god og den må styrkes.

– Bedre og klarere tilrettelegging og tydelige krav til nye borgere. Det tror jeg at innvandrere også savner, sier han.

I tillegg viser han til bompenger som en lokalsak med stor nasjonal sprengkraft.

Skal lære mer om Oslo

– Dersom jeg blir nominert lover jeg å bruke mye tid for å lære mer om byen, særlig de bydelene jeg ikke har bodd, sier han.

Helgheim viser til at hjembyen Drammen har slitt med mange av de samme utfordringene som Oslo, ikke minst innenfor integrering. Saken er bare at i Oslo er alt 10 ganger større, sier han.

– Du kommer fra Godset-land, skal du bli Vålerenga-fan?

– Jeg er mer opptatt av politikk enn fotball, men både når det gjelder politikk og fotball holder jeg meg til de blå. Det forblir Strømsgodset for meg, sier han.

Oslo Frp har to på Stortinget i dag. Målingene viser at det fortsatt er mulig. Tredjeplassen er det varslet kamp om. Partinestor Carl I. Hagen, som alt er nominert på førsteplass på Oppland Frps liste, ønsker seg tredjeplassen. Der innstilte nominasjonskomiteen Aina Stenersen. Dermed kan det fortsatt bli kampvotering på Oslo Frps nominasjonsmøte.

Listeforslag klart denne uken

Partiveteran Peter N. Myhre leder nominasjonskomiteen i Oslo Frp. Han sier at de vil ha et listeforslag klart i løpet av uken. Men foreløpig er det åpent hvem som skal stå på listen – og hvilke plasseringer de får.

– Ingenting er klart før alt er klart, sier Myhre.

De skal også legge frem forslag til et nytt, permanent styre for fylkeslaget. Nå ledes Oslo Frp av et midlertidig styre nedsatt av den nasjonale ledelsen, etter bråket i vinter og eksklusjonen av den daværende fylkeslederen.

– Hvis det er dissens om én plass, så kan man plutselig finne en løsning som gjør at man må forandre på noe av det andre. Så vi har vi har ikke satt opp en delvis klar liste heller, sier Myhre.

Nominasjonen finner sted lørdag 13. mars.