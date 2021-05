Vil frata politikere etterlønn for selskaper de oppretter etter at de fikk politiske verv

Et regjeringsutnevnt utvalg har sett på etterlønns- og karantenereglene for statsrådene og statssekretærene. De vil tette et smutthull som gir eksministrene forlenget etterlønn.

Et regjeringsoppnevnt utvalg vil stramme inn regelverket for karantene og etterlønn for avtroppende regjeringsmedlemmer og statssekretærer. Foto: Cornelius Poppe, NTB

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

13 minutter siden

Tidligere Frp-statsråd Per Sandberg gjorde det, tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) gjorde det, det samme gjorde tidligere statssekretær Lisbeth Normann (H). Også under de rødgrønnes regjeringstid var det flere eksempler.

Etter å ha sluttet i regjering har en rekke statsråder og statssekretærer opprettet egne konsulentselskaper som skulle drive med rådgivning innen området de akkurat hadde forlatt.