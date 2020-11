Siv Jensen: Slagsvold Vedum er ikke bare ordførerkongen. Han er også avgiftskongen.

Frp-leder Siv Jensen utroper Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til den nye «avgiftskongen». – Avgiftene øker mest i kommuner hvor Sp har ordførerkjedet, sier hun.

– Man kan ikke si at de kommunale avgiftene og eiendomsskatten ikke teller, sier Frp-leder Siv Jensen. Foto: Berit Roald

Nå nettopp

Siv Jensen har sett seg lei på at Sp-lederen anklager henne som tidligere finansminister for å ha økt avgiftene med 6,5 milliarder kroner for folk flest.

Nå har Frp-staben finlest SSBs statistikk og funnet ny ammunisjon.

– Trygve skaper inntrykk av at Sp kjemper mot avgifter. Hvis vi ser på hva de faktisk gjør, så gjør de det motsatte.

– Sp-styrte kommuner er de råeste til å kreve inn kommunale avgifter og eiendomsskatt. Sp troner øverst på toppen på alle lister. Så jeg synes Trygve må begynne å rydde i eget hus eller feie i fjøset, sier hun.

Frp har sett på hva som betales i kommunale avgifter og eiendomsskatt for en gjennomsnittlig bolig på 120 kvadratmeter.

I seks av 10 kommuner med høyest eiendomsskatt har Sp ordføreren.

De tre kommunene med høyest avgiftsnivå Sør-Aurdal (kroner 25.493), Flesberg (kroner 24.610) og Engerdal (kroner 23.239), har alle Sp-ordfører.

– Sannheten er at han ikke bare er kongen av ordførerkjeder. Han er også avgiftskongen, mener Jensen.

– Regjeringen har presset mange kommuner til å øke eiendomsskatten, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Heiko Junge

Sp: Har ikke lov å bruke avgiftene

Slagsvold Vedum avviser at Sp-ordførerne er dyre ordførere. I mange tilfeller styrer de i tillegg sammen med blant annet Frp:

– Kommunene har ikke lov å bruke avgifter til å ta inn inntekter. Loven krever at avgiftene settes etter selvkostprinsippet. I motsetning til Siv som tok inn avgifter for å finansiere andre tiltak, sier han.

Sp-lederen forklarer høye avgifter med at «de mindre kommunene har ofte lengst vei til husene».

– Virkeligheten er som den er. Vi ønsker jo at alle skal ha offentlig vann og avløp. Det sier seg selv at det er lettere i en blokk med ett punkt enn der hvor det er 500 meter mellom husene, sier han.

– Regjeringen presser små kommuner

Mange kommuner føler seg ifølge Vedum tvunget til å øke eiendomsskatten. Han gir regjeringen skylden.

– Eiendomsskatten var historisk høy i fjor. Regjeringen har endret inntektsfordelingen og presset små kommuner til å slå seg sammen. Avgiftene øker mest i de kommunene som har slått seg sammen.

– Hun har veldig mye av ansvaret for det. Her møter Siv Jensen seg selv i avgiftsdøren, sier han.

– Betyr det ikke noe om kommunen har en Sp- eller Frp-ordfører?

– Det kan være variasjoner, men de har ikke lov å bruke avgiftene til inntekt. Men Sp har 130 kommuner, og Frp har vel en eller to. Det er ikke mulig å sammenligne, slutter han.

Siv Jensen sier at «kommunene hadde 30 milliarder kroner på bok før vi gikk i regjering. I dag har de dobbelt så mye.»

– I tillegg er kommuneøkonomien styrket vært eneste år, så det holder ikke. Det er nok heller fravær av evnen til å prioritere i kommuneøkonomien. Så tyr man til det enkleste våpenet: Å hente penger ut av lommene til innbyggerne sine, sier hun.

– Ikke bare statlige avgifter

– Vedum viser til at kommunene ikke har lov å ta mer inn i avgift enn tjenesten koster?

– For vanlige folk er avgifter en utgift enten det er staten eller kommunen som krever dem inn. Det er summen av dem som til syvende og sist blir belastende. Tror han at folk flest skiller på disse avgiftene?

– Man kan ikke si at de kommunale avgiftene og eiendomsskatten, det teller ikke, her skal vi bare se på hva staten gjør, svarer Jensen.

Hun mener «Trygve bruker all energi på å skyte på meg i stedet for å gjøre noe der han kan».

Og at han skulle sendt en marsjordre til lokalpolitikerne sine og sagt: Reduser det kommunale avgiftstrykket. La være å innføre eller å øke eiendomsskatten.

– Villere enn Sp

– Sp har rett i at avgifter er økt med Frp i regjering?

– Det er riktig at noen avgifter og særlig miljøavgifter har økt. Men det er ikke vi som har insistert på å øke de. Men vi har gått med på det. Men det samlede skatte- og avgiftsnivået har gått ned, sier hun.

Frp-lederen mener byrden vil øke med en rødgrønn regjering fordi «Trygve vil samarbeide med partier som er enda villere enn ham selv når det gjelder å skjerpe skatter og avgifter.»

– Det er ingen i hele Norge som kan tro på at skatter og avgifter blir lavere med Trygve Slagsvold Vedum i regjering. De kommer bare til å gå opp. Hadde han virkelig vært opptatt av å gjøre noe med avgiftene, hadde han byttet side i politikken, slutter Jensen.