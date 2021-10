Jon Georg Dale (Frp) blir First House-topp

Tidligere statsråd for Frp Jon Georg Dale blir partner i PR-byrået First House. Det skriver Dagens Næringsliv.

Tidligere Frp-statsråd Jon Georg Dale begynner i ny jobb i PR-byrået First House på mandag.

Dale var landbruksminister fra 2015–2018, og deretter samferdselsminister i Solberg-regjeringen frem til januar 2020 da partiet hans valgte å tre ut av den borgerlige regjeringen.

På spørsmål fra Dagens Næringsliv, som omtalte nyheten først, avviser han at overgangen ikke er overraskende:

– Det har ikke vært åpenbart at jeg skulle dit. Men jeg er veldig glad for at det har landet nå, og at jeg får sjans til å jobbe ganske bredt med norsk næringsliv og bygge på den kompetansen jeg har ervervet gjennom mange år. Selv om mange er gått til samme bransje tidligere, så har det vært en lang prosess før jeg selv landet der, sier han til DN.

Mener bedrifter trenger erfaringen

Han forklarer videre at koronapandemien fikk ham på tanken om jobbskifte.

– Etter at korona traff landet, så innså jeg for så vidt at behovene som er i norsk næringsliv, er større enn jeg kanskje i mange tilfelle har opplevd som politiker. Jeg så et næringsliv som har behov for innsikt i politiske prosesser og mange bedrifter som for første gang trengte politikken. Da tenkte jeg for min egen del at hvis jeg skal slutte med politikk, så har jeg mye å bidra med her, sier han.

Avviser ikke å bli politiker igjen

De siste årene har flere politikere – både representanter og rådgivere – fått kritikk for å gjøre overgang fra pr-bransjen til politikken og motsatt. En kartlegging i VG i valgkampen viste rundt 150 personer som har krysset fra PR til politikk – eller motsatt. Flere har fått både frem og tilbake.

Frp-leder Sylvi Listhaug kom selv fra First House da hun ble landbruksminister i 2013. Da nektet Listhaug å opplyse hvilke kunder hun hadde jobbet for. First House gikk heller ikke ut med kundelistene til Listhaug.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) jobbet også mange år i PR-bransjen. Før han ble minister, jobbet han i First House.

Jon Georg Dale sier han har forståelse for at hans tid i politikken kanskje er over nå:

– Det er et spørsmål mitt parti må ta stilling til på et tidspunkt. Jeg har sagt at jeg aksepterer at det medfører at døren lukkes, sier han til DN.

Men han utelukker ikke et politisk comeback i fremtiden helt.

Vedum ville sette ned foten

I fjor lovet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum å stoppe svingdøren mellom PR og politikk.

Men som finansminister får Vedum en statssekretær som de siste tre årene både har vært lobbyist for Equinor og før det jobbet i PR-byrå. hun har riktig nok ikke Sp-bakgrunn, men Ap-bakgrunn.