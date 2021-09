KrFs krise: Seks problemer den nye lederen får i fanget

Nå skal KrF velge ny sjef. Så starter den vanskelige jobben.

Olaug Bollestad tok fredag over som fungerende partileder etter Kjell Ingolf Ropstad. Hun vil ikke svare på om jobben frister på permanent basis.

Nå nettopp

Fredag sa Kjell Ingolf Ropstad formelt takk for seg som KrF-leder. Samtidig tok Olaug Bollestad over lederklubben frem til ny leder blir valgt på et ekstraordinært landsmøte i høst. Hun og Dag Inge Ulstein er de to store favorittene til jobben.

Han eller hun får mye å ta tak i. Det historisk svake valgresultatet blir bakteppet for en omfattende diskusjon om partiets profil. Hvor går veien videre for et parti i dyp krise?