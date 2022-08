MDGs nye sjef vil ikke ofre det tredje kjønn og rusreform for å vinne flere miljøvelgere

ARENDAL: I fjor ledet Arild Hermstad partiets havarikommisjon. Nå er han MDG-skutas nye kaptein.

Arild Hermstad skal sørge for stø MDG-kurs mot et sted godt over sperregrensen.

Det kom som lyn fra en veldig klar sørlandshimmel da Une Bastholm (36) onsdag trakk seg som MDG-leder. Hun klarte ikke lenger kombinere rollen som småbarnsmor, politiker på Stortinget og partileder.

Arild Hermstad (55) tar over frem til høsten. Han er også den eneste som så langt har sagt at han ønsker jobben fast videre.

– Er det en fallitterklæring for et parti som MDG at en småbarnsmor ikke klarer å kombinere lederrollen med å være partileder?

– Jeg synes Une forklarte godt hvorfor hun valgte å gå av, og jeg har stor respekt for det valget. Det er ikke så mye mer å si. Det er trist at hun fant det umulig å kombinere de tre rollene, men det må vi bare ta til etterretning.

– Vil du kunne være mer til stede?

– Mine barn er flyttet ut, det er en fordel. Jeg sitter heller ikke på Stortinget. Det er viktig at alle i ledelsen bruker mye tid med folk i partiet over hele landet.

– Er det noen områder hvor dere skiller dere klart fra hverandre?

– Det vil være vanskelig å finne noen store politiske forskjeller mellom oss.

Aftenposten møtte Hermstad på seilbåten til tidligere partileder Rasmus Hansson. Sistnevnte sier han absolutt ikke har noen planer om å stille i høstens ledervalg.

Stø kurs under sperregrensen

MDG havnet med knappest mulig margin under sperregrensen i fjorårets valg. Dermed ble det bare tre representanter på Stortinget.

Det til tross for at de var over 4 prosent på snittet av meningsmålingene i 28 av de 30 siste månedene frem mot valget.

Etter valget har de fortsatt ikke vært over grensen i noen av månedene. Men Hermstad har ingen planer om en radikal kursendring.

– Er det en utfordring for dere at mange ikke vil stemme på et ensaksparti, samtidig som dere mister mange miljøvelgere fordi de ikke liker de andre standpunktene?

– Vi skal stå for politikken vår på alle områder. Det er utrolig viktig. Den viktigste grunnen til at MDG finnes, er at ingen av de andre partiene tør å sette hardt mot hardt i klima- og miljøpolitikken. Men vi er fortsatt et blokkuavhengig parti, som tør å ta tøffe standpunkt som for rusreform og kampen for skeives rettigheter. For eksempel vil vi ha en tredje kjønnskategori, for de som ikke identifiserer seg innenfor dagens kjønnskategorier.

– Så tredje kjønn og den type saker er en viktig del av MDG fremover?

– Vår kamp gjelder alle sårbare grupper som havner på utsiden og blir stigmatisert og dårlig behandlet i samfunnet.

Fakta Arild Hermstad Født: 15. oktober 1966 Mandag tar han over som fungerende leder i Miljøpartiet De Grønne, etter at Une Bastholm onsdag varslet at hun går av som leder av personlige årsaker. Ble valgt til nestleder i 2020. Da hadde han i to år vært nasjonal talsperson for partiet sammen med Bastholm. Var MDGs førstekandidat i Hordaland ved stortingsvalgene i 2017 og 2021. Var leder i Fremtiden i våre hender fra 2001 til 2017. Var vikarierende byråd i Oslo fra januar 2020 til mars 2021. Vis mer

Utelukker ikke Høyre-samarbeid

Før fjorårets valg sa MDG at de ville peke på Støre som statsminister fremfor Solberg. De stilte samtidig et ultimatum om at de ikke ville samarbeide med en regjering som fortsatte å lete etter olje.

– Du sier dere er blokkuavhengige, men mange opplever dere vel som et parti ganske langt til venstre i norsk politikk?

– Det er en misforståelse.

– Men iallfall til venstre for Ap og Sp?

– Vi er nok mer tilbøyelige til å tenke at venstresiden har gode svar i fordelingspolitikken, men vi mener likevel at det er motsetningen mellom grønt og grått som er viktigst. Den store prøvelsen i dette århundret er om vi klarer å ta vare på livsgrunnlaget vårt. Da er høyre- og venstresidens dogmer et problem begge steder.

– Kan du bli MDG-lederen som formaliserer et samarbeid på Stortinget med Høyre og Venstre?

– Ingenting er utelukket, det kommer helt an på valgresultatet og hvilken plattform man samarbeider på. Er grunnlaget for dårlig, ender du bare opp med å legitimere en politikk med helt feil retning, uavhengig hvilken side du samarbeider med.

Arild Hermstad utelukker ikke at MDG kan samarbeide mot blå side på Stortinget i fremtiden.

Brutal selvevaluering

Etter valgnederlaget ledet Hermstad det noen medier kalte partiets havarikommisjon. Den konkluderte med at partiet hadde fremstått for krasse, kompromissløse, umodne og ensporede.

– Vi ville være ærlige og lære. Det er mange små ting som bør bli bedre i en valgkamp. Våre politiske motstandere hadde klare ønsker om å få oss ned, og vi tirret på oss mange mektige fiender. Sånn blir det kanskje når du utfordrer oljeindustrien og begge sider i norsk politikk. Det må vi må forberede oss bedre på neste gang.

En måneds tid før valget kom FNs klimapanel med nok en rystende rapport. MDG gjorde et bykst på meningsmålingene, men momentumet forsvant altså før valget.

Nå er mange velgere mest opptatt av høye priser på blant annet mat og strøm. Men Hermstad mener ikke dette er et vanskeligere tidspunkt for å gjenreise MDG.

– Nei, det tror jeg ikke. Vi står i andre typer kriser nå, men klimakrisen er ikke blitt borte, og den vil kun forverre andre kriser. Den er blitt enda tydeligere i året som gikk.