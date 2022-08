Lederen i Oslo MDG vurderer å ta opp kampen om partiledervervet

Arild Hermstad kan få konkurranse om toppvervet i MDG. – Det må være, og er, mulig å være leder i MDG selv om man har små barn, mener leder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg (33).

Leder i Oslo MDG Sigrid Z. Heiberg vurderer å stille som kandidat til partiledervervet i Miljøpartiet de grønne. Her med sønnen Bill (snart ett år).

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

24 minutter siden

Nyheten om at Une Bastholm (36) trekker seg som partileder i MDG slo ned som en bombe onsdag.

– Jeg har over tid merket at det er blitt for mye å både være partileder, folkevalgt på Stortinget og samtidig ha to små barn i barnehagealder, sa en tydelig rørt Bastholm da hun fortalte om sin avgjørelse fra dekket på en elektrisk katamaran ved brygga i Arendal.