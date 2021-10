Direkte: Støre fikk nøkkelkortet til Statsministerens kontor

De siste ukene har Erna Solberg brukt på å pakke ned åtte års statsministervirksomhet. Torsdag ettermiddag overtok Jonas Gahr Støre landets mektigste politiske verv.

14. okt. 2021 13:21 Sist oppdatert nå nettopp

Nøkkeloverrekkelsen på Statsministerens kontor (SMK) skjedde klokken 13.45. Det er under to timer etter at Støre-regjeringen formelt overtok makten i Norge og møtte folket på Slottsplassen.

– Det er litt vemodig å overlate kontoret til noen andre, sa Erna Solberg.

– Du kommer til å møte Statsministerens kontor som et fantastisk sted å være. Her er det embetsfolk som er godt trente, som snur seg raskt rundt, som gir støtte og motstand, sa hun.

Under seansen takket de to hverandre, før Støre fikk nøkkelkortet og ga fra seg en klem til den avtroppende statsministeren.

– Du har gått på jobb hver dag for det du tror på. Det har vært trygt for nordmenn å vite at statsministeren står på for landet, sa Støre.

– Jeg ønsker deg all mulig lykke til, sa han.

Som avskjedsgave får Solberg boken «Landet mot nord» av Mona Ringvej.

– Den handler om folk som har formet Norge til det vi er. Og det er godt å vite at vi er en del av en lang historie, sa Støre.

Rørt over den nye generasjonen

Flere ganger i løpet av dagen har Støre gitt uttrykk for sterke følelser. Også overtakelsen av kontoret har berørt den ferske statsministeren.

– Jeg er lettrørt, men det er klart at det er stort både personlig det vi har gått gjennom, med å bli utnevnt som regjering. Og så har 22. juli preget meg siden jeg var der. Jeg har med meg 22. juli hver dag. Så når jeg kan se to unge politikere komme inn, en ny generasjon som skal forme politikken, så blir jeg rørt.

Jan Christian Vestre og Tonje Brenna blir de første statsrådene som overlevde angrepet mot Utøya i 2011. De to er henholdsvis næringminister og kunnskapsminister.

I løpet av torsdag ettermiddag vil de nye statsrådene i Støre-regjeringen overta alle regjeringskontorene. Dermed er Ap-Sp-regjeringen operativ og kan starte det politiske arbeidet.

Siden regjeringen ikke har et avklart flertall i Stortinget, vil Ap og Sp være avhengige av støtte fra SV eller andre partier for å få vedtatt sine budsjetter og politikken i sin politiske plattform. Denne ble presentert onsdag.