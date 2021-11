Siv Jensen i ny bok: – Carl og Eli ble mer og mer nedrige i sine angrep

Tidligere Frp-leder Siv Jensen tar et kraftig oppgjør med sin forgjenger Carl I. Hagen i sin nye biografi.

Siv Jensen er åpen i sin nye bok. Blant annet tar hun et oppgjør med forgjengeren.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Thomas Spence Journalist

9. nov. 2021 08:12 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere Frp-leder Siv Jensen kom tirsdag med sin selvbiografi.

Der er hun åpen om karrieren og samarbeidspartnerne. Og hun deler nye detaljer om hva som skjedde bak lukkede dører under flere store, politiske saker de siste årene.

Listhaugs Facebook-post irriterte Solberg

Fredag 9. mars 2018 la Sylvi Listhaug ut et bilde av fremmedkrigere på Facebook med følgende tekst:

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.»

Det utløste en politisk storm mot Listhaug og regjeringen. Da satt Jensen og Solberg i budsjettkonferanse i Hurdal.

– Saken overskygget langt på vei hele budsjettkonferansen. I presseseansen jeg hadde med Erna og Trine, haglet det med flere spørsmål om Sylvi enn om situasjonen i norsk økonomi. Det irriterte Erna, og hun gjentok flere ganger at hun ikke syntes noe om Sylvis Facebook-post, skriver Jensen.

Hun var selv «lite lysten på å bruke tid på en melding på Facebook» ettersom tre dager med tøffe budsjettforhandlinger ventet. Jensen skriver at hun hadde tett kontakt med Sylvi under hele dramaet og de var enige om at hun måtte beklage.

– Jeg sitter jo ikke og godkjenner Facebook-statusene til folk og hadde ikke sett Sylvis innlegg før det ble publisert, forteller Jensen som «må innrømme at jeg ikke så sprengkraften i det.»

Hun tar leseren med inn i statsministerboligen mandag 19. mars da statsminister Erna Solberg, Venste-leder Trine Skei Grande, Jensen og en nære rådgivere samlet seg. Trusselen om mistillit i Stortinget mot regjeringen vokste for hver time.

– Stemningen var rolig, men klart preget av alvoret. Det kunne gå mot regjeringskrise dersom mistillitsforslaget fikk flertall. Sylvi hadde separat møte med Erna, og Sylvi og jeg hadde også en samtale under fire øyne. Hun var tydelig preget, stresset og usikker på hele situasjonen, heter det.

Jensen «ville ikke legg ord i munnen på Sylvi», men Jensen «tror hun forsto at hun ikke hadde noe annet valg enn å trekke seg».

Statsminister Erna Solberg derimot slo fast «at vi som regjering skulle stille oss bak justisministeren, men at det var opp til Sylvi å beslutte hva hun ville gjøre».

– Ingen i rommet presset på for at Sylvi skulle trekke seg, skriver Jensen. Hun dro hjem og jobbet videre med generalsekretær Fredrik Färber og statssekretær Petter Kvinge Tvedt utover natten med et budskap.

Over midnatt ringte Listhaug og fortalte Jensen at hun hadde bestemt seg for å gå av.



- Sylvi imponerte meg. I en situasjon hvor hun hadde regjeringen i ryggen, valgte hun likevel å trekke seg. Hun tok ikke bare en for laget, hun tok en for landet. Erna ville ha stilt seg bak henne, skriver Jensen.

Det var Listhaugs politiske motstandere som «hadde lagd koblingen til Utøya, Sylvi hadde aldri tenkt i de baner», ifølge Jensen. Hun mener det «forteller mye om hennes kvaliteter» at hun trakk seg som statsråd for å unngå at statsministeren kom i en vanskelig situasjon.

– Sylvis konklusjon var tøff og modig, men det var også starten på hennes enda sterkere posisjon i partiet. Det hadde ærlig talt ikke vært bra for landet om regjeringen kastet kortene på grunn av en Facebook-post, mener Siv Jensen.

Hun forteller om usikkerheten ved å overta ledervervet etter Carl I. Hagen.

«Da jeg tok over som partileder etter nesten tre tiår med Carl, var det med en liten usikkerhet. Ville partigründeren makte å holde fingrene av fatet? Samarbeidet de første månedene gikk høvelig greit. Men etter hvert skjønte jeg at frykten var reell: Carl ville ikke slippe taket.»

Slik åpner kapitelet «Carl og Eli» i Siv Jensens ferske biografi.

Forlaget beskriver det som Jensens «nådeløse oppgjør».

«Vi kom frem til at vi måtte avlede Carl; gi ham noe å holde fingrene i. Dermed konstruerte vi Fremskrittspartiets Seniororganisasjon. Vi hadde egentlig ikke behov for et sånt nivå, men vi rigget det til, også for at Carl skulle få penger».

Og hun fortsetter:

«Carl har alltid vært opptatt av sin private økonomi, kanskje litt ukledelig for en politiker som tilsynelatende har interessert seg for den lille manns sak».

Jensen skriver videre at de strakte seg langt for å gi Hagen de talerstolene han ønsket seg.

«I alle landsmøtetalene mine, og ved andre anledninger der det falt seg naturlig, hyllet jeg ham. Likevel ble Carl og etter hvert også Eli mer og mer nedrige i sine angrep.»

–Jeg kan ikke snakke nå, skriver Carl I. Hagen i en SMS til Aftenposten.

«Ingen kommentar!» følger han opp klokken 08.23.

Fakta Siv Jensen (52) *Valgt inn på Stortinget for Fremskrittspartiet fra Oslo i 1997, satt til våren 2021. *Nestleder i Frp fra 1999 til 2006. *Tok over som partileder etter Carl I. Hagen i 2006. Ledet Fremskrittspartiet frem til 2021. * Finansminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2020. *Utdannet diplomøkonom. *Skal nå ledet et arbeid i regi av Redningsselskapet for å forebygge drukningsulykker i tre år. *Aktuell med biografien «Siv med egne ord», skrevet i samarbeid med Gunnar Ringheim. Vis mer

Nå skal Siv Jensen lede arbeid for å forebygge drukningsulykker med Redningsselskapet.

Mente Hagen angret

Siv Jensen skriver at Hagen allerede sommeren 2007, ett år etter at hun ble valgt fortalte henne at han ikke mente hun holdt mål.

Hun fikk vite dette via daværende partisekretær Geir Mo. Hagen skal ha sagt at Frp kunne fått 30 prosent ved kommunevalget om Jensen hadde lyttet til ham.

Hagen skal videre ha sagt at han angret å ha gitt fra seg partiledervervet til «en jentunge som meg.» Jensen var bare 36 år da hun tok over som partileder etter Hagen.

Siv Jensen gir sin forgjenger honnør for tiden som partileder, og beskriver ham som en av tidenes største norske politikere.

«Men alt dillet han har drevet med i etterkant, og måten han har opptrådt på

i offentligheten, har ødelagt ettermælet hans.», skriver Jensen.

Hun er også kritisk til at han stilte til valg i både Oslo og Oppland ved valget i 2021. Hagen tapte nominasjonskampen om tredjeplassen på listen i Oslo, men ble innstilt på topp i Oppland. Hagen er nå tilbake på Stortinget igjen etter å ha blitt valgt inn på utjevningsmandat.

Erna Solberg og Siv Jensen i Stortinget da Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister.

Solberg «mistet piffen»

I boken vier hun også plass til hva som skjedde da Frp valgte å gå ut av Solberg-regjeringen januar 2020. Hun mener statsminister Solberg «mistet piffen» da Høyre-lederen endelig fikk firepartiregjeringen hun hadde ønsket seg.

«I stedet for at enigheten mellom de fire regjeringspartiene skulle føre til et nytt løft, skjedde det helt motsatte. Det var som om mange av regjeringsmedlemmene hadde mistet piffen. Kanskje særlig Erna. Det overrasket meg. Nå hadde hun endelig fått oppfylt drømmen sin om å være statsminister for den borgerlige flertallsregjeringen hun hadde forsøkt å etablere helt siden stortingsvalget i 2013. Plutselig opplevde jeg at Erna ikke lenger hadde vilje til å levere de store sakene. Hun skulle bare styre skuta. Det var som om firepartiregjeringen i seg selv ble viktigere for henne enn konkrete politiske gjennomslag.»

Siv Jensen sier samarbeide begynte å halte i det Venstre kom inn i regjering i 2018. Hun beskylder Venstre for en omkampskultur som var utmattende.