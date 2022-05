Nav-ofre rammes: Erstatning for feilaktig fengsling har stått stille siden 2004

Nav-offer Marianne Evensen fikk 70.000 kroner i oppreisning for 61 døgn i fengsel. Nå viser det seg at satsene for feilaktig fengsling har stått stille siden 2004.

– Staten regulerer alle gebyr vi må betale, sier Nav-offer Marianne Evensen.

18. mai 2022 22:40 Sist oppdatert nå nettopp

– Helt utrolig. At staten ikke klarer å regulere å satsene når de gjør feil, er utrolig. Alle satser vi må betale – som ekstra gebyr på strøm – blir justert og indeksregulert hvert eneste år, sier Marianne Evensen.

Hun ble dømt til 75 dagers fengsel og sonet 61 døgn for trygdesvindel i 2017. I desember 2021 ble hun frikjent. Hun har fått 933 kroner pr. idømt fengselsdøgn i erstatning fra Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

