«EU-kupp» på MDGs landsmøte: – Ja til ny debatt om norsk EU-medlemskap

Det ble omtalt som et kupp, men et stort flertall på MDGs landsmøte mener partiet må lede an i en ny debatt om Norge bør inn i EU.

7. mai 2022 13:26 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Det er 28 årskull som ikke har vært med å få si sin mening om EU. Nå er det på tide å løfte EU-debatten på ny i Norge, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

Hun er storfornøyd med at landsmøtet lørdag vedtok at MDG skal føre an i en ny debatt om norsk EU-medlemskap.

Berg, sammen med blant annet stortingsrepresentant Rasmus Hansson, var med på å kaste inn en brannfakkel av et forslag kort tid før landsmøtet:

At partiet skulle gå inn for en folkeavstemning om å søke nytt medlemskap i EU. Etterfulgt av enda en folkeavstemning om resultatet av en ny EU-forhandling.

Under debatten ble forslagsstillerne beskyldt av flere for å forsøke å kuppe landsmøtet, og snike inn en EU-debatt partiet ikke hadde hatt tid til å forberede seg på.

Partiet samlet seg lørdag om et kompromissforslag. Forslagene om folkeavstemninger ble erstattet med en rundere formulering: Fremover skal MDG aktivt bidra til en debatt om Norge på nytt skal søke om EU-medlemskap.

Lan Marie Berg er ikke skuffet over det mer utvannede kompromissforslag:

– Det viktigste for oss var å få løftet debatten, metoden var ikke det viktigste. Det viktigste er å få det mandatet til å ta en viktig rolle i debatten, sier Berg til Aftenposten.

Fylkesleder i Oslo MDG Sigrid Z. Heiberg ledet tidligere Ungdom mot EU. Nå er hun mer i tvil og ønsker seg ny EU-debatt. Her med sønnen Bill (8 måneder) i forkant av landsmøtet.

Flere neifolk på glid

MDG har en av de mest EU-vennlige medlemsmassene blant norske partier. Debatten viste også at svært mange i partiet mener det er på høy tid å vurdere norsk medlemskap på nytt. Det gjelder også flere av partiets tidligere ihuga nei-tilhengere.

Fylkesleder i Oslo, Sigrid Z. Heiberg var tidligere leder av Ungdom mot EU. Nå sier hun at hun er i tenkeboksen.

– Jeg tror det er mange tidligere neifolk, som meg, som ser at den endrede verdenssituasjonen tilsier at vi ha en bred debatt i samfunnet om veien videre. Jeg tror Norge er overmoden for å ta en reell diskusjon om hva Norges rolle i Europa skal være, sier hun.

Men vedtaket møtte også motstand. Frode Elias Lindal fra Alta MDG tok dissens i redaksjonskomiteen.

– Jeg syns ikke EU-debatten er blitt godt nok behandlet, og jeg ønsker ikke at vi skal være et uforbeholdent ja-parti. Vi bør si nei til EU, sier Lindal til NTB.

Han mener det vil skape for mye støy å løfte en EU-debatt i Norge nå.

– Det er ikke det De Grønne skal holde på med. Det vil kaste bort tida vår.

Under landsmøtet var det 171 som stemte for EU-forslaget og 35 som stemte mot.

Fakta Dette er MDGs EU-vedtak: “MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU. MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt”. Vis mer

Mulig vedtak neste år

Berg sier et viktig poeng for forslagsstillerne er at det nå er 28 år siden det lå et avtaleutkast på bordet som nordmenn kunne ta stilling til.

– EU har endret seg massivt. Hvordan en avtale vil se ut i dag, det vet vi ikke, sier hun.

– Det er bare ved å søke at vi kan forhandle og se hva vi kan få til. De siste 28 årene har nordmenn sagt ja og nei til noe som ikke finnes, uttalte medforslagsstiller Rasmus Hansson i debatten.

Hva det konkret vil innebære at partiet «skal ta debatten» er ikke avklart. Berg sier det er mange som mener det er naturlig at det munner ut i at partiet tar stilling til et ja eller nei til EU-medlemskap på neste landsmøte.

Også Høyres landsmøte vedtok før påske å starte en ny EU-debatt. Flere sentrale Ap-politikere har også tatt til orde for at Norge må vurdere spørsmålet på nytt. Blant dem er Oslos byrådsleder Raymond Johansen.