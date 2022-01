Slik kommer EUs klimaplan til å påvirke deg i årene fremover

Planen er at EU skal være klimanøytral innen 2050. Det vil påvirke måten nordmenn lever på.

EUs klimaplan vil påvirke hele samfunnet. En ny rapport har kommet frem til at den kan føre til en høyere drivstoffpris.

I flere tiår har politikere diskutert klima og miljøpolitikk. Kritikerne sier det er for mye snakk og for lite handling. Andre er bekymret for konsekvensene tiltakene vil få for folks liv.

Likevel er noe i ferd med å skje. EUs klimaplan, Green deal, er i full gang. Første mål er å netto redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, altså om åtte år.