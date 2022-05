Nav har to støtteordninger til briller og kontaktlinser.

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi (skjeling):

Man må ha behov for briller som et nødvendig ledd i behandling eller forebygging av amblyopi. Det er to faste støttesatser. Koster brillene mer, må man betale mellomlegget. Aldersgrensen er ti år.

I noen tilfeller er det mulig å søke om et høyere beløp enn satsene og om støtte etter fylte ti.

Denne ordningen var frem til mars 2020 en noe mer generell støtteordning til barn under 18 år.

Briller og kontaktlinser for synshemmede: Man må ha sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse som påvirker synet og som utløser behov for korreksjon. Det forutsettes at man har redusert synsfunksjon/synsevne som fører til varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne.