Ap-gruppens «siste proletar» slutter som Støre-rådgiver

I slutten av september uttalte Ap-rådgiver og forfatter Jonas Bals (40) til Klassekampen at han hadde bestemt seg for å bli i jobben i Aps stortingsgruppe og dermed fortsette som en av Støres nærmeste medarbeidere.

Bekrefter oppsigelse

Nå har han kommet til en annen konklusjon: På direkte spørsmål via e-post om han skal slutte i Aps stortingsgruppe som rådgiver, svarer han kort:

«Ja, det stemmer.»

Det lyktes ikke å få Bals til å utdype hvorfor han slutter. Etter valgkampen mente han at en av grunnene til at Ap tapte valget, var at partiet mangler arbeidere.

Det er få med bakgrunn fra tradisjonelle manuelle yrker blant Aps stortingsrepresentanter, og det er enda færre i rådgiverkorpset.

Har talt på knappene

I slutten av september sa Bals følgende til Klassekampen om hvorfor han da var innstilt på å fortsette som Støres rådgiver:

– Jeg har virkelig telt på knappene om hva jeg skal gjøre, men jeg har landet på at det samme alvoret som fikk meg til å melde meg inn i et politisk parti, er der i enda sterkere grad nå. Det gjelder ikke minst den formidable ryddeoppgaven vi har i arbeidslivet og et veldig sterkt press på den norske arbeidslivsmodellen, sa Bals den gangen.

Bals har vært en av ekspertene på sosial dumping i Ap. Han har selv bakgrunn som maler og tillitsvalgt for bygningsarbeiderne.

En flink fyr

Sekretariatslederen i Aps stortingsgruppe, Hans Kristian Amundsen, skriver i en SMS til Aftenposten at han kan bekrefte at Bals slutter.

«Han er en flink fyr som jeg ønsker alt godt videre», skriver han.

Bals har bakgrunn som maler og har jobbet på grunnplanet og i det mektige Fellesforbundets sekretariat som rådgiver. Han har også tatt en master i historie. Tidligere i år utga han boken Hvem skal bygge landet? Den handler om sosial dumping, lavlønnskonkurranse og lavere krav til faglighet som de siste årene gjort arbeidslivet mer utrygt.

Skrevet bok med Støre

I 2014 utga Bals og Støre sammen boken I bevegelse. Det var den daværende rådgiveren i Fellesforbundet som stilte spørsmål til partilederen. Dette samarbeidet førte Bals inn i rådgiverteamet til Støre.

Rett etter valget forlot to andre rådgivere Aps stortingsgruppe. begge hadde jobbet for partiets fraksjon i finanskomiteen, og en av dem var Bals kone Maria Schumacher Walberg. Dette skjedde etter at Marianne Marthinsen ble vraket som finanspolitisk talsperson til fordel for nestleder Trond Giske.

Ap er inne i en prosess der partiets stortingsgruppe skal slankes. Dette er et resultat av mindre partistøtte etter det svake valgresultatet. Sekretariatsleder Amundsen sier at en ennå ikke er helt i mål med konsekvensene av budsjettet for 2018.