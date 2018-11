– Hadde samme spilleregler blitt fulgt over alt, kunne det vært rødt flertall, mens det nå er blått. Derfor er det så viktig med skriftlig avstemning på landsmøtet, sier sentralstyremedlem i KrF, Hilde Ekeberg.

Dagen før det skjebnetunge landsmøtet, er sentralstyremedlemmer i KrF rykende uenige om det er «blå» eller «rød» side som reflekterer partiets mening best.

Striden går nå rett inn i spørsmålet om skriftlig votering på landsmøtet. Dette til tross for at «blå» side har en ledelse på ni delegater.

Hilde Ekeberg, som støtter partileder Knut Arild Hareide, peker på vedtaket som Rogaland KrF gjorde om å sende én rød – av 16 delegater – til KrFs landsmøte. Dette til tross for at en tredjedel av de stemmeberettigede i salen ville søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

Fakta: Derfor er dette viktig Fredag 2. november skal KrF avholde et ekstraordinært landsmøte på Gardermoen, hvor partiet skal ta stilling til om KrF skal samarbeide med Ap og Sp eller Høyre, Frp og Venstre. Av de 190 delegatene som skal stemme under landsmøtet, er i utgangspunktet 99 blå, 90 røde og én blank delegat. Dette kan imidlertid endre seg på landsmøtet. Dersom landsmøtet skulle bestemme seg for å gå til venstre, vil det felle dagens regjering og markere et historisk samarbeid med venstresiden for KrF.

Og at landets største KrF-lokallag, Kristiansand KrF, sendte en helblå delegasjon (22–1) til fylkesårsmøtet, til tross at også Kristiansand var delt, riktignok med et blått flertall.

– Hadde Kristiansand sendt en representativ delegasjon til årsmøtet i Agder, så hadde det i alle fall vært minst én ekstra rød delegat som ble sendt fra Agder til landsmøtet. Bare dette tilsammen ville ha gitt et flertall av røde delegater på landsmøtet, 95–94, sier Ekeberg.

Agder sendte 13 blå og 5 røde delegater.

Tove Welle Haugland sitter også i sentralstyret i KrF og er lokalpolitiker i Kristiansand. Hun er uenig med Ekeberg.

– Jeg tenker at hun ikke har godt nok grunnlag for å hevde at det ville blitt rødt flertall. Jeg er for så vidt enig at i man burde hatt tydeligere retningslinjer fra starten. Men i Kristiansand har vi alltid hatt det sånn at lokallagene velger delegater ut fra en flertallsliste, og da gjorde vi det også slik denne gangen, sier Haugland.

«Etablert sannhet» om blått flertall

På KrFs landsmøte fredag vil det møte 99 blå, 90 røde og en blank delegat.

– Det er vanskelig å få en millimeterrettferdighet, men det hadde vært lettere på forholde seg til utfallet på landsmøtet hvis alle hadde fulgt de samme spillereglene, sier Ekeberg.

– Viktig med skriftlig avstemning

Hun mener det er svært viktig at det blir skriftlig, og dermed hemmelig, avstemning på landsmøtet – slik sentralstyret og landsstyret har lagt opp til. Flere tar nå til orde for å ha håndsopprekning i stedet.

Hun sier mange av delegatene er reelt usikre og at noen ganske sikkert vil ombestemme seg.

– Ingen delegater har bundet mandat, og det er gode grunner til det, sier hun.

– Og vi skal være glade for at det er noen som usikre. Jeg tror tvilerne vil være viktige etterpå. De kan være dem som redder partiet. Da er det veldig dumt å henge dem ut til tørk i mediene – bare fordi de har tvilt seg frem til et standpunkt.

Fakta: Uenighet om stemmeregler To sentrale spørsmål diskuteres nå: Hvordan skal avstemmingen foregå? (Skriftlig eller åpent) Hva skal det stemmes over? (Voteringsordenen) Det skal bestemmes om det skal stemmes skriftlig eller åpent. Landsstyret har innstilt på skriftlig, lukket votering. Nå tar flere til orde for at den må være åpen, slik at man vet hvem som stemmer hva. Voteringsordenen bestemmer hva og i hvilken rekkefølge det blir stemt over spørsmålene som skal opp til avstemming. Landsstyremøtet har innstilt på at to spørsmål skal besvares. Først om KrF skal gå inn i regjering, og så i hvilken retning, rødt eller blått. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan med flere vil at også det tredje alternativet, å forbli i opposisjon, skal sidestilles med de to andre, og at man dermed stemmer over de tre alternativene samtidig. Begrepet forretningsorden blir brukt om hvordan reglene i et partimøte organiseres basert på vedtekter, partiregler og sedvane.

Kristiansand-politiker: – Undergraver lokallagenes autonomi

Tove W. Haugland mener derimot at det bør være åpen avstemming og viser til at det er blitt avkrevd av delegatene fra fylkesårsmøtene at de viser «fargevalg».

– Dersom noen skulle endre mening, så er det helt greit, men da må de også kunne stå for det offentlig. Jeg tror at en skriftlig, lukket avstemming bare bidrar til mer mistenkeliggjøring.

Haugland var ikke til stede under møtet i lokallaget i Kristiansand, men viser til at de fulgte vanlig prosedyre. Haugland mener at Ekeberg undergraver lokaldemokratiet.

– Vi må ha tiltro til at lokallagene og fylkeslagene gjør det de mener er best. Hun undergraver lokallagenes autonomi og avsporer hele debatten ved å hevde at delegatfordelingen ville blitt annerledes.

– De kan vinne slaget, men tape partiet

Ekeberg sier at fylkesårsmøtet er suverene i å avgjøre egen voteringsorden.

– Men jeg mener det har vært kortsiktig tenkt og uklokt å sende delegasjoner som ikke er representative. Det øker sjansene for en splittelse etterpå. De kan vinne slaget, men tape partiet, sier Ekeberg.

Hun sier det er utrolig viktig at delegatene på KrFs landsmøte kan dra hjem fredag kveld, uansett utfall, og ha visshet for at delegatene har stått helt fritt.