Både høyresiden og venstresiden i KrF mobiliseres nå foran det ekstraordinære landsmøtet 2. november som skal avgjøre om partiet skal felle Solberg-regjeringen.

Bakgrunnen er at KrF-leder Knut Arild Hareides har rådet partiet sitt til å forsøke å danne regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter at KrF i fem år bidratt til å holde Solberg-regjeringen ved makten.

Før helgen skrev Bergens Tidende at flere i Sandnes KrF frykter at noen forsøkte å kuppe et medlemsmøte etter at det ble kjent at to av medlemmene som skulle være utsendinger til fylkesårsmøtet ikke hadde betalt kontingent.

Kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset, opplyser at de to utsendingene var tidligere lokallagsleder i Sandnes KrF og hans kone og at da det ble klart at de ikke hadde betalt kontingenten, fikk de likevel ikke være utsendinger til fylkesårsmøtet

Les også: Hareides hjemfylke splittet om veivalg

Nettavisen skrev mandag at leder i det innvandringskritiske Alliansen, Hans Lysglimt Johansen, har meldt seg inn i KrF for å påvirke Oslo KrF i veivalget. Han sier han trolig vil melde seg ut igjen etterpå. Han tilbyr også å betale KrF-medlemskapet for andre som vil gjøre det samme.

Redaktør i det innvandringskritiske nettstedet resett.no, Helge Lurås, oppfordret i helgen sine lesere om å gjøre det samme: Melde seg inn for å påvirke retningsvalget for så å melde seg ut igjen etterpå.

Høvset sier KrF ikke har oppdaget noen forsøk på å kuppe medlemsmøter.

– Ikke merket noe stunt

– Vi har ikke merket noe til det stuntet som resett.no omtaler. Vi følger nøye med, men vi har altså ingen opplysninger som tyder på at det foregår noe slikt, sier hun

Høvset sier de nye medlemmene i all hovedsak har kommet etter Hareides tale til landsstyret 28. september.

– Vårt inntrykk er at de nye medlemmene i all hovedsak er personer som en stund har vurdert om de skal melde seg inn og som nå fant en anledning til å gjøre det. Og så er det en del tidligere medlemmer som ble inspirert og meldte seg inn igjen. Vi har ikke informasjon som tyder på at dette er ikke-reelle innmeldinger, sier hun.

KrF har siden 28. september fått 2068 nye medlemmer. Partiet har fra før ca. 25.000 medlemmer.

192 delegater, som velges på fylkespartienes årsmøter i slutten av oktober, avgjør KrFs veivalg på landsmøtet 2. november. Lokallagene i KrF avgjør i disse dager hvem som skal være utsendinger til fylkesårsmøtene.

Mangler regler som hindrer juks

Hun sier partiet sjekker medlemsregisteret kontinuerlig og fjerner «tulleinnmeldinger» og dobbeltinnmeldinger.

– Man må ha vært medlem i tre måneder for å kunne stemme på ordinære nominasjonsmøter. Men for å avgi stemme på lokallagsmøter er kravet kun at medlemskontingenten er betalt.

Alle betalende medlemmer som møter på et lokallagsmøte er med på å avgjøre hvem som skal være lokallagets utsendinger til fylkesårsmøtet som igjen skal velge delegatene til landsmøtet 2. november. Lokallaget kan også velge «å binde» utsendingene når det gjelder veivalg.

Les Trine Eilertsens kommentar om Hareides bokbombe

– Har dere behov for å endre reglene etter dette?

– Dette er en situasjon som ikke har hatt tidligere og jeg vil ikke tro at dette er noe som vil skje igjen så ofte, sier Høvset.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hun sier at i tillegg til lokallagsledere og fylkessekretærene har oversikt over nye medlemmer, og de er bedt om å sende lokallagslederne oppdatert medlemsliste før årsmøter.

– Disse kan bistå lokallagene slik at man har kontroll på at dem som møter og avgir stemmer på møtene faktisk har betalt medlemskontingent.

Høvset sier dessuten at mange lokallag velger å sende de samme utsendingene som laget sendte til fylkesårsmøtet for 2018 som ble avviklet i februar/mars.

– Vet du hvor mange lokallag som velger en slik løsning?

– Nei, det har vi ingen oversikt over på landskontoret, men det vet fylkeskontorene.