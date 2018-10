Klokken 1900 møttes KrF-leder Knut Arild Hareide og første nestleder Olaug Bollestad til debatt på Kristen VideregåendeTrøndelag på Tiller.

Det er den tredje debatten mellom Hareide og nestlederne Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad. Mens Hareide vil felle Solberg-regjeringen, vil begge nestlederne gå inn i Solberg-regjeringen.

Over 200 partimedlemmer møtte frem. En rundspørring Adressa har foretatt blant lokale tillitsvalgte i fylket karakteriseres som «hallelujastemning for Hareide».

Det bekrefter også Odd Anders With, tidligere nestleder i KrF:

– Generelt i Trøndelag opplever jeg sterk støtte til partilederens visjonære strategi. Mange ble både tent og inspirert av sammenhengen mellom en slik begrunnelse og en overraskende tydelig konklusjon på anbefalingen fra Hareide, sier With.

– Halleluja er et positivt ord

– Det er alltid hyggelig. Halleluja er et positivt ord, sier Hareide til Aftenposten på vei inn i møtesalen.

Hareides tilhengere gikk først ut. Geirmund Lykke viste til at partiet før valget sa at regjeringssamarbeid med Frp ikke var aktuelt.

– Deler du min bekymring for anklager om løftebrudd, spurte han Bollestad.

– Solidaritet har aldri vært et honnørord ute på høyresiden. Derfor er mitt valg enkelt. Tyngedepunktet vil ligge til høyre for Høyre hvis vi går inn i Solberg-regjeringen. Det er ikke der KrFs sjel skal finnes, sier Odd Anders With.

Men selv om stemningen i salen peker mot et klart flertall bak Hareide, var det også klare advarsler mot venstrevri.

– Du kommer til å bli husket som den som la grunnsteinen til historiens største luftslott, for det er ikke liv laga, sa Inger Valør til Hareide. Hun er sterkt imot å regjere på SVs nåde.

– Jeg er redd for at Hareides konklusjon vil føre til splittelse. SV er et fløyparti, advarer en veteran.

Tidligere stortingsrepresentant Ola T. Lånke roste Hareides utspill opp i skyene:

-Vi har ikke råd til å sette en slik partileder på båten. Lykke til, så tar du kongeriket, sier Lånke.

KrF-ledelsen åpnet med et felles politisk road-show hvor de i fellesskap snakket om KrFs kjernesaker menneskeverd, familie, barn og kampen mot fattigdom og klimaendringer.

Deretter begrunnet de hvorfor likevel de ender på stikk motsatt konklusjon i regjeringsvalget.

Han understreket at KrF ikke kan gå til valg i 2021 som det eneste partiet som ønsker en sentrum-Høyre regjering.

– Sentrum i norsk politikk er ikke det det egentlig var, det sammensveisete sentrum vi opplevde i 1997 eller under Korvald-regjeringen, sier han.

Hareide la vekt på at KrFs oppgave er å dra politikken inn mot sentrum.

– Velger vi å gå inn i Solberg-regjeringen, er jeg redd tyngdepunktet blir til høyre for Høyre.Når alternativet er å samarbeide med den moderate venstresiden, mener jeg det er å foretrekke, sier han.

Hareide: Avstanden til Frp ganske stor

Hareide sier at avstanden i verdifellesskapet til Frp «er ganske stor» og nevnte at partiet er for aktiv dødshjelp, liberal alkoholpolitikk og søndagen som shoppingdag.

Han mener «noe har skjedd» med Ap, og nevnte forlik om kirke, friskoler, skatt. Og han sa at hans valg ikke egentlig dreier seg om Høyre, men hva et regjeringssamarbeid med Høyre innebærer.

Olaug Bollestad sier at det er vanskelig for henne å gå i mindretallsregjering med SV på vippen.

– SV som vil fjerne kristendommen fra barnehage, skole og fjerne den fra Grunnloven. Jeg tror ikke på et livsynsnøytralt samfunn, sier hun, men understreket også at det er et vanskelig valg:

– Jeg velger noe med hud og hår når det gjelder Frp. Men jeg tror KrF og Venstre sammen kan dra Regjeringen mer mot sentrum, sier hun.

Samtidig viser en fersk meningsmåling fra Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå at KrF går frem to prosentpoeng til 5 prosent oppslutning.

Trøndelag KrF har årsmøte 27. oktober og velger 13 av de 193 delegatene som fredag 2. november avgjør om partiet skal felle eller gå inn i Solberg-regjeringen.