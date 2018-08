– En tvangssammenslåing vil oppleves som et nytt overgrep mot Finnmark

Han er glad for at kommunalminister Monica Mæland (H) mandag satte sammenslåingsprosessen på vent inntil Stortinget trer sammen.

– Hvis ikke Stortinget stanser sammenslåingen av Finnmark og Troms vil det skape utrolig dype sår. Mange mister kanskje litt tilliten til demokratiet, sier Bech.

Tarjei Jensen Bech mener kommunalminister Monica Mæland (H) og Regjeringen ikke forstår finnmarkingenes massive motstand mot å gå inn i et storfylke som de ikke vil ha:

– Det er en historisk dimensjon her som Regjeringen ikke forstår og som har ført til en intens motvilje i Finnmark mot å bli påtvunget vedtak fra Oslo.

Bech trekker linjene tilbake til 2. verdenskrig og norske myndigheters holdning til Finnmark etter tyskernes tvangsevakuering og nedbrenningen av Finnmark i 1944 og 1945.

– Sentrale myndigheter ba finnmarkingene vente med å flytte tilbake til Finnmark fordi de var usikre på om Finnmark skulle bygges opp igjen. Det satte spor som ennå er en del av bevisstheten i Finnmark. Men finnmarkingene trosset rådet og utviste sivil ulydighet. Hele den saken førte til en dyp mistillit mot sentrale myndigheter.

– Alta-bataljonen fikk ikke heder og ære

Han trekker også frem myndighetenes behandling av Alta-bataljonen etter krigen.

– Alta-bataljonen påførte tyskerne det første tilbakeslaget i 1940 i slaget om Narvik i 1940, men medlemmene i bataljonen fikk aldri den heder og ære som de fortjente. De fikk ingen krigspensjon og erstatning for sine traumer fordi man mente finnmarkingene var så hardføre at de ikke trengte slikt. Det ble uttrykt fra Stortingets talerstol, sier Bech.

Han mener slike hendelser ennå preger finnmarkingene og har ført til en opplevelse av å ikke bli hørt og har gitt dyp mistillit mot statlige myndigheter.

– Det er en avmaktsfølelse der. Jeg er veldig redd for at en tvangssammenslåing, etter at «alle» i Finnmark har sagt klart og tydelig nei, vil føre til en enda større avmaktsfølelse.

Han trekker også frem et annen sak som han mener belyser Regjeringens manglende forståelse for Finnmarks argumenter og ståsted.

– Vi har en forsvarsminister (Frank Bakke-Jensen) som selv om han er fra Finnmark ikke forstår finnmarkingens nære relasjoner til Russland. Da ordføreren i Sør-Varanger foreslo å invitere Vladimir Putin til 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark, sa forsvarsministeren at Putin ikke hadde gjort seg fortjent til å bli invitert. Det er illustrerende for at Regjeringen ikke forstår Finnmark, sier han og utdyper:

– Det var nettopp russerne som frigjorde Finnmarks befolkning. Det er utviklet et godt naboskap og samarbeid mellom Finnmark og Murmansk. Vi opplever at det er mange i Oslo som ikke forstår det. For oss er det opplagt at vi må fortsatt ha en dialog med russerne her i nord, selv om vi selvsagt ikke skal akseptere russernes okkupasjon av Krim. Forsvarsministeren har vært for lenge sørpå, sier Bech.

Gir ikke opp – uansett

– Hvis KrF ikke snur og det fortsatt er et flertall på Stortinget for sammenslåingen, vil dere da fortsette å boikotte sammenslåingsprosessen?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Det får vi ta når det kommer. 87 prosent av finnmarkingen sier nei. Vi vil nå jobbe bredt for å få Stortinget til å stanse sammenslåingen.

– Flere fylkestopper, bl.a. fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik, frykter for overføringen av statlige oppgaver til fylkene hvis Finnmark med bare 76000 innbyggere får stå alene. Hva tenker du om det?

– Regjeringens ekspertutvalg er uenig i om det er riktig. Det er medlemmer der som mener Finnmark godt kan løse de oppgavene som utvalget foreslår å overføre. Så det argumentet kjøper jeg ikke. Og så kan vi jo samarbeide med Troms om enkeltoppgaver, sier Bech.

Verken kommunalminister Monica Mæland (H) eller forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har foreløpig svart på Aftenpostens henvendelser om kommentar til Bechs uttalelser.

KrF-nestleder Olaug Bollestad vil ikke svare direkte på om KrF kan snu. I en e-post skriver hun følgende:

– KrF er blitt enig med Regjeringen om en regionreform som er behandlet to ganger i Stortinget. Vi har stor tro på denne reformen under forutsetning av at den gir mer folkevalgt styring og flere desentraliserte oppgaver. I oktober skal Regjeringen levere tydelige oppgaver til de nye regionene og da vil reformen gjennomføres på en god måte.