Politiet vil ikke etterforske sexmeldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder

«Alvorligheten i det anmeldte forholdet sett i forhold til den ressursbruken som vil gå med til etterforskning tilsier etter vårt skjønn at det ikke er riktig å prioritere saken», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Sps generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet har sagt at han vil gjøre det han kan for å finne ut hvem som står bak den grove sexmeldingen. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stilte 21. april et ultimatum: Enten må mannen som sendte meldingen melde seg, ellers ville forholdet bli anmeldt.

Forrige uke var det klart at ingen hadde meldt seg. Da leverte Knut M. Olsen en anmeldelse til lensmannskontoret i Lærdal, hvor Navarsete bor.

At saken først kom opp i 2018, to år etter at meldingen blir sendt, er også noe politiet legger vekt på i sin beslutning.

«Et moment i avgjørelsen har vært at melder har vært kjent med saken i flere år uten tidligere å anmelde den,» heter det i politiets pressemelding.

Ingen har innrømmet ansvar

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som i februar 2016 tikket inn på Navarsetes Messenger-konto.

Meldingen var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som var på hyttetur i Åre i Sverige med flere profilerte partikolleger, blant dem Sp-nestleder Ola Borten Moe, Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram.

Ingen av de ti personene som var på hytteturen har innrømmet å ha sendt meldingen til Navarsete. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa sist lørdag at partiet ville anmelde saken dersom den ansvarlige ikke meldte seg innen onsdag forrige uke. Men politiet valgte altså å henlegge saken.

– Opp til Sentralstyret å avslutte saken

Ola Borten Moe trakk seg sist uke midlertidig fra vervet som nestleder frem til saken om den grove meldingen «har funnet sin løsning».

Stortingsrepresentant Heidi Greni fra Ola Borten Moes hjemfylke vil ikke si noe om hva slags konsekvenser saken bør få for de involverte på hytteturen.

– Det er opp til sentralstyret å avslutte saken i tråd med de nye etiske retningslinjene som Sp har vedtatt, sier hun til Aftenposten.

