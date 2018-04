Sps interne gransking av hvem som sendte den sjikanerende sexmeldingen til den tidligere partilederen, har ikke ført frem. Nå er saken sendt politiet.

– Det er et nederlag for oss alle at saken har kommet dit den er i dag, sier Sps permitterte nestleder Ola Borten Moe, en av ti som var på hytteturen der sexmeldingen til Navarsete ble sendt fra.

– Så lenge man har det godt med seg selv og ren samvittighet, er det lite mer man kan gjøre. Så får tiden vise om det er mulig å komme til bunns i saken, legger han til.

Navarsete ble i går sykmeldt på grunn av all belastning rundt saken.

Telefoneieren vurderer anmeldelse også

Eieren av telefonen som meldingen ble sendt fra, Morten Søberg, sier i en SMS at han tar saken til etterretning og opplyser at også han vurderer å anmelde sider ved saken.

Han har tidligere uttalt at saken er blitt svært belastende for ham. I et intervju med Aftenposten uttalte han at «det går på familielivet løs all den grunn medier har trykt faksimile av meldingen med mitt navn.»

– Det er kringkastet for all verden, arkivert for all evighet. Det berører ikke bare meg, sa han.

I dag sier han at han har søkt juridisk råd «vedrørende mulig anmeldelse til politiet av identitetstyveri.»

– Jeg har og diskutert med advokat en eventuell oppfølging av offentliggjøringen av meldingen med bilde av meg og en av døtrene mine, skriver han i SMS-en.

Han har opplyst at han har vært på toalettet da meldingen skal ha blitt sendt fra hans telefon.

Sp-vennene benekter sexmeldingen til Navarsete – nå ber fylkesleder kameratgjengen om å presse frem en tilståelse

Saken anmeldt i Lærdal

Rett over klokken 10 torsdag leverte Senterpartiets generalsekretær, Knut M. Olsen, en anmeldelse av trakasseringsmeldingen til politiet i Lærdal, der Navarsete bor.

– Vest politidistrikt bekrefter at vi har mottatt anmeldelsen fra Senterpartiet i formiddag. Saken vil bli diskutert med statsadvokaten og tatt stilling til i løpet av kort tid, opplyser kommunikasjonsrådgiver Gry Benedicte Halseth i Vest politidistrikt til Aftenposten.

– Folk har bidratt etter beste evne

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum understreker at generalsekretæren har jobbet hardt og grundig med saken, men at ingen dessverre har stått frem og tatt på seg noe ansvar.

– Sier du også at ingen har bidratt til å frikjenne noen andre?

– Mitt inntrykk er at folk har bidratt etter beste evne i denne saken, men at ingen har klart å finne ut hvem den ene er. Til slutt handler dette om at den ene må ta ansvar.

– Du bruker ordet den ene?

– Eller de, da, sier han og korrigerer.

– Det er dette som er problemet i denne saken. Her vet vi handlingen, men ikke hvem det er. Det gjør at denne saken også rammer potensielt flere personer som ikke har hatt noe med saken å gjøre, sier han.

Vedum poengterer at i «en rettsstats-tenkning kan man ikke lage en liste med mer eller mindre mistenkte, for da kan man bidra til ytterligere spekulasjoner.»

Sp-lederen sier også at han reagerer på forslag som er fremkommet om kollektiv straff i denne saken.

– Man må vite før man handler, og det gjelder også i slike saker, sier han.

Saken avsluttes i sentralstyret

På spørsmål om hva Vedum vil gjøre om saken blir henlagt, svarer han at det vil han ikke spekulere i.

– Når saken blir avsluttet hos politiet, når de har vurdert om det er noe straffbart, så må jo vi komme tilbake til saken og måtte behandle og avslutte saken etter partiets etiske retningslinjer.

Hva slags sanksjoner partiet eventuelt vil iverksette overfor én eller flere skyldige, vil ikke Sp-lederen si noe om.

Ola Borten Moes fremtid

Vedum er forsiktig med å komme med spådommer om når nestleder Ola Borten Moe eventuelt trer inn i vervet igjen.

– Han valgte selv å ta en pause fra vervet som nestleder for at man skulle få ro i partiledelsen rundt saken. Når saken er avsluttet, må vi da gå videre. Det som er viktig i denne saken, er at det potensielt er ni som ikke har gjort noe. Det må ligge til grunn også for Ola og alle de andre som var på turen.

– Er det du sier at hvis saken ender med henleggelse og partiet avslutter saken uten å komme med noen sanksjoner overfor noen – at det da er naturlig at han trer inn igjen i nestledervervet?

– Nå må vi ikke spekulere mer om hva som blir utfallet av saken. Nå må politiet få arbeidsro, og når de har konkludert, må man se på konklusjonen og hva man gjør da.

Leit at Navarsete er sykmeldt

Mottageren av den omdiskuterte meldingen, Liv Signe Navarsete, opplyste mandag kveld at hun hadde fått tilbake symptomer som tidligere har ført til sykmelding. Hun ble derfor sykmeldt etter intervjuet hos Ole Torp i NRK onsdag kveld.

– Det er leit at det er blitt slik, sier Vedum, som sier han forstår at det er blitt slitsomt for henne å stå i en situasjon med stort personlig mediepress.

Han håper litt ro kan få henne raskt tilbake på jobb.

