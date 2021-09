Ap sier nei til store leteoperasjoner på norsk sokkel

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier nei til store, nye leteoperasjoner på norsk sokkel, men vil fortsette kartleggingen på eksisterende felter.

MDG-leder Une Bastholm tar selfie sammen med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre før en partilederdebatt i valgkampen. Det er imidlertid harde fronter mellom de to partiene når det gjelder spørsmålet om oljeleting på norsk sokkel.

NTB

Nå nettopp

Under partilederutspørringen i Politisk kvarter på NRK onsdag uttalte Støre at han ikke kan gå med på kravet fra MDG om at de ikke kan støtte en regjering som vil fortsette å lete etter olje.

– Da får MDG heller støtte Erna Solberg og Sylvi Listhaug, svarte Støre.

Ap-lederen sier derimot klart at partiet ikke vil gå inn for at det foretas nye store leteoperasjoner på uutbygde felter på sokkelen.

– Det blir ikke store leteoperasjoner på norsk sokkel. Vi har sagt nei til Lofoten, Vesterålen og Senja. Men i de områdene hvor Norge i dag har installasjoner, rør, rigger, så skal vi fortsette å kartlegge ressurser. Og det mener vi er nødvendig for å ha økonomi til å klare det grønne skiftet og få fram de nye fornybare energikildene, sa Støre.

MDGs leder Une Bastholm har tidligere i valgkampen sagt klart fra at partiet ikke vil støtte et budsjett som åpner for letevirksomhet, selv om en eventuell statsminister Jonas Gahr Støre da truer med å gå av.

I en kommentar til NTB peker Bastholm på at letelisenser som er gitt, befinner seg i områder som allerede er åpnet.

– Det er flott at Ap avklarer at det ikke blir nye konsesjonsrunder på norsk sokkel, hvor det åpnes helt nye områder for leting. Men nesten alle lete- og utvinningslisenser er i områder som allerede er åpnet. Når vi møtes i forhandlinger etter valget, så er det derfor dem det vil handle om. Jeg er sikker på at om vi klarer å bli enige om oljepolitikken, så er det mye annet det er lettere å bli enig om, sier Bastholm.