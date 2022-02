Huitfeldt: Putin har løyet til oss

Utenriksminister Anniken Huitfeldt anklaget Russland for løgn etter at hun kalte inn den russiske ambassadøren på teppet fredag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møter pressen utenfor UD etter at hun har kalt inn den russiske ambassadøren på teppet. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

25. feb. 2022 12:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er det som er det meningsløse i situasjonen. De valgte å invadere Ukraina. De verste spådommene slo til, sa hun (Ap) til pressen torsdag ettermiddag da hun kommenterte saken utenfor Utenriksdepartementet.

Hun hadde da formidlet til den russiske ambassadøren Teimuraz Otarovisj Ramisjvilij at Russland bærer det hele og fulle ansvar for invasjonen av Ukraina.

Russland har tidligere formidlet at de ikke hadde noen intensjon om å invadere Ukraina.

– Jeg sa til ham at det viste seg å være en løgn. Norge og Russland har levd i fred i mer enn 100 år. Dette meningsløse angrepet ikke i det russiske folks interesse, sa Huitfeldt.

Putin har løyet til en hel verden og til det ukrainske folket, sa hun.

– Han sa at det var en militærøvelse, at de ville trekke seg tilbake, og han gjorde narr av vestlige ledere som sa at dette ville skje, sa Huitfeldt.

Utenriksministeren sier at det er for tidlig å si hvordan invasjonen vil påvirke det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland.