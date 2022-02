Støre vil fortsette samarbeidet med Russland i nordområdene

Norge kan ikke opprettholde dagens tosidige samarbeid med et land som «fører en ulovlig angrepskrig» mot et annet land. Det mener Venstre. Foreløpig er partiet alene om å mene det.

Så langt har det ikke kommet signaler fra statsminister Jonas Gahr Støre om å endre på samarbeidet med Russland i nordområdene.

Politikere i partier fra Rødt til Frp, kommer med en unison fordømmelse av Russlands invasjon av Ukraina. De omtaler handlingen som et klart brudd på folkeretten. Og de kritiserer Putin for å ha valgt invasjon og krig fremfor diplomati og fred.

Norske politikere understreker ofte at de har en god dialog og godt naboforhold til Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre gjorde det så sent som i forrige uke.

– Norge som nabo har levd med Sovjet og Russland i mange tiår og klart å opprettholde det naboforholdet på en pragmatisk måte. Det ønsker vi å fortsette med, sa han.

Støre: Må ta vare på naboskapet

På en pressekonferanse torsdag, fikk Støre spørsmålet om hvordan invasjonen nå vil påvirke Norges forhold til Russland.

Han svarte da med å vise til at «når du er naboer, må du ta vare på naboskapet», og at den aktuelle krisen ikke er knyttet til grenseområdene i nord.

– Vårt naboskap med Russland gjør at vi holder kontakten. Vi har lang erfaring med det gjennom vekslende tider. Det vil Norge fortsette med, sa han, men la til at Russlands myndigheter gjør dette vanskelig.

Han understreket også at folk fra Russland og Ukraina skal føle seg trygge i Norge.

Omfattende samarbeid med russerne

Norge har et bredt samarbeid med russerne på flere plan.

Barentssamarbeidet er et formalisert samarbeid mellom Russland, Finland, Sverige og Norge. Målet for samarbeidet er å sikre fred og stabilitet i Nordområdene.

Norge har også et omfattende bilateralt – eller tosidig- samarbeid med landet. Som naboland til Russland har vi utbredt samarbeid på en rekke områder. Det dreier seg om alt fra kultur og energi til miljø, fiskeriforvaltning, forsvar og atomsikkerhet.

I mars og april kommer tusenvis av allierte soldater fra 28 land til Norge for å øve og trene. Russerne er invitert til å stille med to observatører på denne store Nato-øvelsen. Foreløpig har ikke Russland svart på invitasjonen.

Ordfører i Sør-Varanger ønsker mer, ikke mindre, kontakt

Den årlige Kirkeneskonferansen ble avholdt denne uken og avsluttet torsdag. Konferansen er en møteplass for politikere, byråkrater, forskere, næringsliv og interessegrupper fra Norge, Russland, Sverige og Finland.

Midt under konferansen kom nyheten om Ukraina.

Ap-ordfører Lena Norum Bergeng i Sør-Varanger sier til Aftenposten at hun ikke ser noen grunn til mindre samarbeid med russerne etter det som har skjedd.

– Nei, det bør styrkes ytterligere, sier hun. Hun presiserer at hun ikke legger seg bort i regjeringens utenrikspolitikk.

– Men som ordfører i Sør-Varanger vil jeg si at samarbeidet, og folk-til-folk-samarbeidet, er enda viktigere enn før.

Hun presiserer at selv om vi nå fordømmer Russlands aggresjon overfor Ukraina, fordømmer vi ikke det russiske folk.

– De er en del av oss, sier hun.

Venstre: Må få konsekvenser

En av dem som mener Russlands invasjon må få konsekvenser for vårt forhold til naboene i øst, er Venstres leder Guri Melby.

– Jeg er enig med statsministeren i at det som nå har skjedd, er et veiskille i Europa og Norges forhold til Russland. Den analysen må også få konsekvenser for Norges bilaterale forhold til Russland. Vi kan ikke opprettholde dagens bilaterale samarbeid med et land som fører en ulovlig angrepskrig mot et annet europeisk land, sier hun.

Hun ønsker ikke i detalj å si hva som bør skje, men overlater det til regjeringen. Men hun sier til Aftenposten at «tiltak som treffer eliten, bør avsluttes først». Det som handler om f.eks. brobygging mellom vanlige folk ønsker hun å bevare på en best mulig måte.

KrFs leder Olaug Bollestad og Frps parlamentariske nestleder, Hans Andreas Limi, velger å vente med å si noe konkret om dette.

– Vi må diskutere eventuelle konsekvenser internt. Det er også et spørsmål det bør være bredest mulig politisk enighet om, sier Limi.

Må bevare lav spenning i nord

Rødts Bjørnar Moxnes poengterer at det i et stadig farligere geopolitisk klima, så er det avgjørende for Norges sikkerhet at vi klarer å bevare lav spenning i nord.

– Det er blitt enda viktigere enn før å jobbe for fredelig sameksistens i nordområdene og redusere risikoen for at Norge blir slagmark i en krig mellom atommaktene USA og Russland, sier han.

Derfor mener han regjeringen gjør klokt i å opprettholde samarbeidet om for eksempel fiskeriforvaltning og søk og redning, både av hensyn til befolkningen i Finnmark, men også av hensyn til Norges sikkerhetspolitiske interesser.

Samme holdning har SV.

– Vi mener, i likhet med regjeringen, at det er riktig å opprettholde det samarbeidet vi har med Russland i nordområdene, sier SVs utenrikspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa.