Nå skal Oslo Frp bli et positivt parti

Lars Petter Solås ligger an til å få jobben. Han vil snakke om noe helt nytt for Oslo Frp.

Motstand mot innvandring er ikke lenger hovedsaken. Partiet har sluttet å hate sykler. Frp vil fortelle en ny historie om Oslo.

Det er ikke dagligdags at partiene tar et brått oppgjør. Og i alle fall ikke at de sier det høyt. Men det er i ferd med å skje i Oslo Frp. Og hvis Lars Petter Solås får det som han vil, så skjer det i dette intervjuet med Aftenposten.

Innvandringsmotstanden som partiet har bygget valgkampene sine på i årevis, er i spill. Partiet vurderer nå å legge bort kravet om innvandringsstopp i Oslo.

Solås ligger an til å fronte Frp i Oslo-valget neste år, som listetopp for partiet. Han ser for seg at partiet skal fortelle en for dem helt ny historie om Oslo.

– Oslo er ikke en rykende ruinhaug. Det er faktisk den beste byen i Norge. Vi må begynne der, sier han.

En rykende ruin

Fremskrittspartiet i Oslo er derimot en rykende ruin. Partiet har snart ikke flere velgere å tape. Bunnen ble nådd i desember 2020.

Den nyvalgte lederen Geir Ugland Jacobsen hadde tatt partiet i det han selv beskrev som en nasjonalkonservativ retning. Oslo Frp vedtok at partiet skulle være «et fyrtårn for patriotiske velgere». Resultatet ble bråstopp.

Frp-ledelsen la hele lokallaget i Oslo under administrasjon. Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra partiet.

Partiledelsen satte inn rogalendingen Ketil Solvik-Olsen som midlertidig leder. Sent i desember 2020 sa han til Aftenposten at Oslo Frp skulle gå i en mer moderat retning.

Solvik-Olsen mente det var et stort potensial for et parti til høyre for Høyre i Oslo. Men da måtte Frp legge om kursen.

– Et positivt parti

Det er nøyaktig det Lars Petter Solås forsøker å gjøre. Han leder programkomiteen i Oslo Frp. En rekke kilder i partiet sier til Aftenposten at han også ligger an til å lede valgkampen i Oslo-valget neste år, som partiets listetopp. Han varsler et ganske annet Frp i hovedstaden.

Det betyr først og fremst å legge vekk de aller hardeste ordene.

– Folk kjenner seg ikke igjen i beskrivelser av krigssoner på grunn av innvandring, og at det er kriminalitet overalt, sier han.

Med det markerer også Solås avstand til det flere tunge partitopper har sagt tidligere. Frps justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen sa så sent som november i fjor at Oslo er ikke en trygg by. Solås bruker andre ord.

– Er Oslo en trygg by?

– Stort sett er den det, men vi har så mange episoder med vold, ran og terrorhendelser at det må tas på alvor. Det er også blant de alvorlige sidene av å være en storby som vi må tørre å peke på, for å gjøre noe med det, sier han.

Dette er en ny måte å snakke om hovedstaden på, sier Solås.

– Måten å se på Oslo vil være annerledes. Velgerne vil nå oppleve Oslo Frp som et positivt parti, sier han.

Solås er positiv til det meste. Han sier for eksempel stemningen er god i Oslo-partiet. Dagen etter intervjuet meldte Nettavisen om internt bråk, og strid om nominasjonsprosessene. Flere profilerte Oslo-politikere forlater partiet.

Latter Petter Solås, til venstre, leder programkomiteen som lager politikken Oslo Frp skal gå til valg på neste år. Han er flankert av Kai-Morten Terning (i Viking-drakt), som er Frp-leder Sylvi Listhaugs nærmeste rådgiver.

Innvandringsstopp ikke lenger viktigst

At Oslo ikke skal ta imot og bosette flyktninger har lenge vært den viktigste valgkampsaken for Oslo Frp. Nå sier Solås at han er usikker på om bosettingsstopp av flyktninger skal med i programmet i det hele tatt. Selv er han i «tenkeboksen».

– Vi har ikke tatt stilling til om det skal med videre eller ikke. Men det er ikke avgjørende for oss nå. Vi har gått bort fra at bosettingsstopp er den eneste løsningen på alt, blant annet på grunn av ukrainske flyktninger som alle er enige om at vi skal ta imot. Det er fortsatt en del av verktøykassen, men det er ikke det viktigste, sier han.

– Du er ikke redd for at bosettingsstopp kan stå i veien for budskapet om at Oslo er et bra sted, hvis du samtidig sier at problemene er så store at byen ikke kan ta imot flere flyktninger?

– Det må prosessen vår internt hos oss svare på. Men for min del blir spørsmålet hvordan vi kan legge til rette for at vi kan ta imot flyktninger på en forsvarlig måte. Oslo skal være i stand til å gi alle som bosetter seg her muligheten til å leve gode liv, sier han.

– Hvis du blir kandidat, vil du altså ikke bygge valgkampen på bosettingsstopp?

– Definitivt ikke.

Han er langt mer opptatt av at Frp trekker frem innvandrere som lykkes.

– Det er åpenbart at det er mulig for de med innvandrerbakgrunn å lykkes i Oslo. Og ikke nok med det, du kan bli lege og advokat, selv om du er oppvokst på Holmlia, sier han.

Fortsatt kritisk til byrådet

I intervjuet med Aftenposten gjentar Solås mange ganger hvordan partiet nå skal snakke om Oslo på en helt ny måte. Men da han legger frem politikken som programkomiteen diskuterer, er mye det samme som i programmet fra forrige valg. Noe er likevel litt nytt:

Integrering: En ny etat i Oslo kommune skal stå for bosetting og integrering av flyktninger. Etaten skal også jobbe med å løse de «bakenforliggende utfordringene» som fører til ungdomskriminalitet.

Miljø: Oslo Frp vil styrke miljøpolitikken. Det betyr blant annet å bruke penger på «å redde Oslofjorden».

Klima: Oslo Frp er nå med på at kommunen kan kutte utslipp, men mener fortsatt at karbonfangst på Klemetsrud er sløsing med penger.

Sykkel: Partiet er ikke lenger mot av sykkelveier. Men markerer fortsatt sterk motstand til bilfritt sentrum.

Skal slutte å hate sykler

Det gjelder altså ikke bare innvandring. Oslo Frp har også fått et nytt forhold til sykkelen.

– MDG hater bilen og elsker sykkelen. Svaret fra Frp har dessverre vært å elske bilen og i for stor grad å hate sykkelen. Sånn er det ikke lenger. Vi er for valgfrihet. Og det inkluderer like selvfølgelig også sykkel som bil, buss eller T-bane, sier Solås.

– Betyr det at du vil bygge flere sykkelveier?

– Vi trenger det. Vi er ferdige med å stemple dem som unødvendige. Sykkelveier er veldig bra der det er fornuftig, for å bedre fremkommeligheten, sier han.

Men Solås understreker at det fortsatt må være mulig å kjøre bil i sentrum av Oslo.

– Det er totalt galskap å gjøre hele sentrum bilfri. Hvis du ønsker å kjøre bil så skal det være mulig også i sentrum. Og du skal ikke ha dårlig samvittighet for det, sier han.