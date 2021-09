Sp holder fortsatt døren lukket for SV i regjering. Men Vedum har fått alle fullmakter.

Sentralstyret i Sp står last og brast bak partileder Trygve Slagsvold Vedum. Stemningen er så entydig at Vedum uten skriftlig vedtak oppsummerte debatten med at han har «alle fullmakter» i regjeringsforhandlingene.

Få klare svar, men god stemning i Sp. Her partileder Trygve Slagsvold Vedum og hans nærmeste rådgiver, Lars Vangen.

Om det ble gitt noen ytterligere føringer for hvordan det betente politiske forholdet til SV skal håndteres, holder Sp-ledelsen potte tett om.

– Sps sentralstyremøter er interne og lukkede møter. Alle vedtak er derfor unntatt offentlighet, skriver Sps generalsekretær, Knut M. Olsen, i en e-post.

God stemning og høy selvtillit preget debatten i Sps sentralstyre torsdag. SV ble knapt nevnt i Sps oppsummering av valgresultatet og hva det skal bety for dannelsen av en ny regjering.

Sp er i dag i en helt annen og sterkere posisjon enn etter valget i 2005. Da dannet Ap, SV og Sp den første rødgrønne regjeringen. Ap fikk 32,7 prosent, SV 8,8 prosent og Sp som juniorpartner fikk 6,5 prosents oppslutning.

I dag er Sp med 13,5 prosents oppslutning nær dobbelt så stort som SV, som fikk 7,6 prosent av stemmene. Sps analyse av dagens maktforhold på rødgrønn side går etter disse linjene:

Det er Sps vekst som danner grunnlaget for regjeringsskiftet. Ap og SV går samlet sett tilbake siden 2013 da de sist satt sammen i regjering.

Senterpartiet har derimot økt fra 10 representanter i 2013 til 28 representanter i 2021.

De tre rødgrønne partiene har ulik tilnærming til regjeringsspørsmålet: Ap ønsker en regjering bestående av Ap, Sp og SV. SV er usikker og vil bare i regjering hvis de får tilstrekkelig gjennomslag i regjeringsplattformen for kamp mot ulikhet og mer ambisiøs klimapolitikk. Og Sp holder fast ved sitt standpunkt siden 2016 om at Norge er best tjent med en Sp-Ap-basert regjering.

Trygve Slagsvold Vedum startet dagen med sentralstyremøtet i Sp.

Godt spor med Støre

– Jeg har fått alle fullmakter jeg trenger for å få gjennomslag for vår politikk, sa Sp-lederen etter møtet i sentralstyret.

Han ville ikke svare konkrete på hva som skal til for å danne en trepartiregjering med SV og Ap.

Dermed er det fortsatt uklart om Sp bare ønsker en Ap-Sp-regjering, eller om de faktisk vil sette foten ned og nekte påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre å invitere SV til forhandlingsrommet. Det kan i tilfelle ende med en mindretallsregjering av Ap.

Det mest konkrete Vedum bekreftet overfor et fulltallig pressekorps i Stortinget, er at «han har en god dialog med Støre».

– Det er et godt spor, sier han.

Tror ikke Støre tør gå alene

I Sp er det liten tro på at Støre tør danne en mindretallsregjering som vil bli angrepet både fra Rødt, MDG, SV og Sp foruten de borgerlige partiene.

– Det er full enighet om at valgresultatet må få konsekvenser, sier en kilde med innsikt i Sp-ledelsens ståsted.

– Vi hadde samtaler med Ap-leder Jonas Gahr Støre i går, og vi vil ha en løpende dialog med Jonas også fremover, sier Vedum.

SVs reaksjon er at det er lite eller ingen ting i nytt i Sp-lederens uttalelser. SV- leder Audun Lysbakken vil ikke kommentere Vedums utsagn.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok imot Rødt-leder Bjørnar Moxnes på sitt kontor torsdag ettermiddag.

Avviser Rødt-avtale

Torsdag morgen tok Støre imot SV-leder Audun Lysbakken til kaffe og politiske samtaler i sitt hjem.

– Det var et trivelig og veldig konstruktivt møte, vi snakker åpent og godt sammen, sa Lysbakken.

Torsdag ettermiddag møtte Støre Rødts leder Bjørnar Moxnes på Stortinget. Moxnes kom med et ønske om en samarbeidsavtale etter samme modell som i Oslo. Det ønsket ble imidlertid raskt avvist av Støre.

Fredag skal han møte MDG-leder Une Bastholm. Den samtalen har han tenkt å ta i skogen. På spørsmål om fremdriften videre, sa Støre:

– Vi har tenkt at weekenden blir ganske fri.