De to ferske statsrådene overlevde Utøya-terroren: – Demokratiet vant

De overlevde terrorangrepet på Utøya. Nå er Tonje Brenna (33) og Jan Christian Vestre (35) statsråder i den nye regjeringen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

24 minutter siden

Norges nye statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte torsdag mannskapet sitt på Slottsplassen i Oslo.

Tydelig rørt minnet han om at to av statsrådene hans overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli i 2011.

– Jeg er stolt av at de, og mange med dem, fortsatte med politikk. De bruker all sin kraft til å bidra til et bedre samfunn og i dag tar de på seg det tyngste politiske ansvaret man kan ta i Norge. Ti år etter kan vi si; demokratiet vant, sa Støre. Uttalelsen ble møtt med applaus fra de mange som var møtt frem for å se den nye regjeringen.

– Motiverer

De to Utøya-overlevende er Tonje Brenna og Jan Christian Vestre. Det går inn i regjeringen som henholdsvis kunnskapsminister og næringsminister.

– Da statsministeren sa dette i dag, tenkte jeg spesielt på alle de vi mistet. Det er noe vi fortsatt tenker på og lever med. Det motiverer meg til å stå på enda mer for demokratiet og alt det som vi trodde på da, og som vi tror på nå, sier Jan Christian Vestre til Aftenposten senere på dagen.

Støre hadde med seg to Utøya-overlevende da han presenterte regjeringens statsråder på Slottsplassen torsdag ettermiddag.

Tonje Brenna sier hun synes uttalelsen fra statsministeren var en fin oppsummering.

– Vi har klart å komme hit. Samtidig er det er mange som ikke orket det. Det er også forståelig. For det å overleve terror er i seg selv belastende, men det å fortsette å jobbe med å, og ytre seg om de tingene som kanskje gjorde at du i utgangspunktet ble angrepet kan også føles belastende, sier hun.

Fakta Kunnskapsminister Tonje Brenna (33) Fra Jessheim i Viken.

Fylkesrådsleder i Viken fylke fra 2020.

Har tidligere vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor.

Generalsekretær i AUF fra 2010–2012. Vis mer

Politiske talenter

De to politikerne fra Utøya-generasjonen sees begge på som politiske talenter.

Brenna kommer rett fra vervet som fylkesrådsleder for Arbeiderpartiet i Viken. Da terrorangrepet rammet var hun generalsekretær i AUF.

Tonje Brenna var generalsekretær i AUF 22. juli 2011. Her er hun sammen med statsminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Eskil Pedersen under en minnemarkering 29. juli 2011.

Hun mener Utøya-erfaringen er noe som også påvirker dem som politikere.

– Jeg har drevet med politikk i ti år. På sett og vis har det påvirket oss. Men det jeg opplever at ikke har endret seg, er at de grunnleggende verdiene om fellesskap, mangfold og likestilling. Det står like sterkt som 22. juli, kanskje sterkere, sier Brenna.

Vestre kommer nå fra næringslivet, der han har ledet familieselskapet, møbelprodusenten Vestre AS. Han har også politisk erfaring fra AUF. I tillegg har han vært styreleder for gjenreisningen av Utøya, rådgiver for daværende næringsminister Trond Giske og for stortingsgruppen til Arbeiderpartiet, blant annet.

Fakta Næringsminister Jan Christian Vestre (35) Utdannet jurist. Administrerende direktør i møbelprodusenten Vestre AS.

Overtok som leder i familiebedriften som 25-åring da faren døde.

Var styreleder for gjenreisningen av Utøya som eies av AUF.

Politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (2010-2012). Vis mer

– Redde av drapene på Kongsberg

Den nye regjeringens første dag var også preget av tragedien på Kongsberg, der fem personer ble drept og to skadet onsdag. Brenna tror hendelsen satte en støkk i alle.

– Jeg tror mange ble redde da nyheten om dette kom i går. Familien min er fra Kongsberg. Jeg snakket med morfaren i dag tidlig. Han flyttet fra Kongsberg for mange ti år siden, men føler nå at det er byen hans som er under angrep. Det tror jeg er ganske universelt for nordmenn. VI er et lite land, og vi bryr oss om hverandre, sier hun.

Den ferske kunnskapsministeren sier voldshendelsen preger henne og hun tror det gjelder de fleste.

– Mine tanker går først og fremst til de som er nærmest berørt på Kongsberg, og lokalmiljøet der. Så håper jeg dette ikke bidrar til at vi blir mer redd for hverandre, at vi skuler på hverandre, at vi frykter hverandre mer. Jeg håper vi heller tenker at nå må vi stå sammen. Det er i fellesskap vi er aller tryggest, sier hun.

Vestre er opptatt av at demokratiet er skjørt, men sier han vet for lite om hendelsen på Kongsberg til å kommentere denne.

– Når det skjer tragiske hendelser er det en påminner om at ting er sårbart og at vi ikke kan ta noe for gitt, sier han.