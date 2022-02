Gjerdrum-ordfører: Opplever siktelsen som uventet og urimelig

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) mener kommunen har fulgt opp varslene og mener siktelsen mot kommunen etter kvikkleireskredet er urimelig.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen under pressemøte på Ask i forbindelse med at Gjerdrum kommune er siktet etter det dødelige skredet i 2020. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

47 minutter siden

– Kommunen mener disse varslene er fulgt opp, og det vil vi legge vekt på å få fram enda bedre i tiden som kommer.

Det sa Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) i kommunens redegjørelse etter at politiet har siktet Gjerdrum kommune etter kvikkleireskredet som tok ti menneskeliv 30. desember 2020. Politiets siktelse ble kjent onsdag kveld, og kommunen holdt en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Varslene har blitt fulgt opp på ulikt vis, men det har ikke resultert i at kommunen gikk inn og fikset erosjonen i den bekken. Det har sammenheng med at vi ikke hadde detaljkunnskap om grunnforholdene i det området, sier Østensen.

Han sier kommunen ikke var klar over skadepotensialet.

– Vi visste ikke at den erosjonen var livsfarlig og kunne føre til et skred senere. Når bakteppet er at ansvarsforholdene er uklare, så er det ikke slik at kommunen oppfatter det som sin soleklare plikt å gå inn og fikse erosjonen i en bekk når man ikke vet at dette har skadepotensial som vil føre til et framtidig skred, sa ordføreren.

– Jeg opplever siktelsen både som uventet og urimelig. Det har å gjøre med at Gjerdrumutvalget konkluderte med at ansvarsforholdene var uklare. Vi registrerer at politiet konkluderer tydelig at ansvaret er klart og at det er Gjerdrum kommune som har dette ansvaret, sa Østensen.

I siktelsen viser politiet til at tolv ulike bekymringsmeldinger og varsler som er sendt kommunen fra 2008 til 2020, ga kommunen plikt til å gripe inn og sikre de delene av Tistilbekken der skredet ble utløst.

– Det å være siktet gjør det enda vanskeligere for oss som lokalsamfunn. Jeg tenker mye på dem som er berørt og pårørende. Dette er en belastning for dem, og det tenker jeg mye på, sa ordføreren.