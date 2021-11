Stortingsdirektøren slår tilbake mot egen president: Hadde ikke krav på pendlerbolig

Stortingsdirektør Marianne Andreassen står fast ved at reglene om pendlerbolig har vært krystallklare helt siden 2006. Og at presidenten brøt reglene da hun tok imot gratis pendlerbolig fra Stortinget.

Marianne Andreassen har vært direktør på Stortinget siden våren 2018. Hun er øverste leder for administrasjonen og sekretær for presidentskapet.

24. nov. 2021 16:20 Sist oppdatert nå nettopp

Stortingspresident Eva Kristin Hansen måtte gå etter avsløringen om at hun har fått pendlerbolig fra Stortinget, samtidig som hun disponerte egen bolig innenfor grensen på 40 kilometer fra Stortinget.

Hansen mente hun hadde krav på pendlerbolig fordi hun var folkeregistrert på en hybel i Trondheim.

Dette er i strid med reglene, slik Stortingets administrasjon tolker dem.

Etter dette har stortingsdirektør Marianne Andreassen stått under et sterkt press. Sylvi Listhaug krevde tidligere denne uken svar på 18 kritiske spørsmål om administrasjonens håndtering av pendlerbolig-sakene.

Onsdag ettermiddag fikk Listhaug svar. Direktøren tar nå til motmæle, og fastholder at presidenten har brutt reglene.

Les hele brevet her.

