MDG-lederen i Aftenposten-intervju: For mye å være partileder, folkevalgt og ha to små barn

Une Bastholm gir seg MDG-leder. Overfor Aftenposten utdyper hun valget.

Fra mandag neste uke tar Arild Hermstad over rollen som partileder for MDG. Une Bastholm kungjorde onsdag at dette blir hennes siste uke som partileder.

12 minutter siden

Une Bastholm trekker seg som leder av Miljøpartiet De Grønne. Det ble kjent onsdag formiddag. Bastholm begrunner avgangen med «personlige årsaker».

Denne uken blir hennes siste som partileder, opplyser hun. Bastholm har vært leder for partiet siden 2020.

Overfor Aftenposten utdyper hun avgangen:

– Jeg har over tid merket at det har blitt for mye å både være partileder, folkevalgt på Stortinget og samtidig ha to små barn i barnehagealder, sier Bastholm og fortsetter:

– Så er jeg nok en person som har behov for integritet i det jeg gjør, og når jeg merker at jeg ikke strekker til i energi over tid, så mener jeg det er riktig å tre til side slik at noen andre kan ta over de viktige oppgavene for et parti jeg er veldig glad i, sier Bastholm.

Mener det er fullt mulig å kombinere småbarnsliv med partiledelse

– Tenker du at det er problem at man ikke får til å kombinere det å være småbarnsforelder med det å være partileder? Er det et tegn på at man henger etter når det kommer til kjønnsbalanse?

– Jeg fikk det jo til ganske lenge, og det er absolutt mulig. Heldigvis har vi flere partiledere i Norge som har små barn. Og jeg håper det kan fortsette å være det i mange år fremover, at det fortsetter å være helt vanlig, sier hun og fortsetter:

– Men folk er forskjellige. Folk trenger å ta forskjellige valg i ulike faser av livet. Jeg har vært i toppledelsen i partiet i seks år og gitt veldig mye veldig lenge. Nå begynte det å bli et stort savn i meg å ha mer tid med ungene mine, men også å kunne jobbe mer «hands on» med politikken vår, sier Bastholm.

Avviser skuffende valgresultat som årsak

Helt frem til valget i september i fjor lå MDG over sperregrensen på gjennomsnittet av meningsmålinger. Og i august, da FNs klimapanel kom med sin rapport og advarte om at vi var ved kode rød for menneskeheten, klokket MDG inn til et gjennomsnitt på 5,5 prosent hos Poll of polls.

Skuffelsen i partiet var derfor stor valgnatten en til slutt måtte innse at det ikke holdt. MDG endte på 3,9 prosents oppslutning. Men Basthom avviser at valgresultatet er en medvirkende årsak til at hun nå velger å gi seg som partiets leder.

– Nei, tvert imot. Jeg har vært veldig motivert til å fortsetter som partileder blant annet fordi jeg hadde lyst til å være med og ta ansvar for det valgresultatet som ikke gikk helt som vi hadde tenkt, sier Bastholm.

Hun peker på at partiet nå har mer muskler, med flere medlemmer enn de noen sinne har hatt, og beveger seg frem mot et viktig lokalvalg.

– Jeg har egentlig veldig lyst til å være med å ta det tunge ansvaret inn i det, men jeg merker at jeg ikke får det til. Noen ganger er det ikke sammenheng mellom det du vil og det du merker at du får til.

Arild Hermstad tar over rollen som partiets leder inntil videre. Hermstad satt som nasjonal talsperson for MDG sammen med Bastholm i perioden 2018–2020. Da partiet på landsmøtet i 2020 gikk bort fra modellen med to talspersoner, ble Hermstad valg inn som nestleder.

Bastholm vil ikke kommentere hva hun mener om hvem som bør bli hennes permanente arvtaker.