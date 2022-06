SV reagerer på Huitfeldt-uttalelse om bistand: – Ansvarsfraskrivelse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ba Amnesty om å ikke bekymre seg over bistandskuttene i det reviderte statsbudsjettet. Samtidig satt regjeringspartiene i forhandlinger med SV om det samme budsjettet.

Det var i en panelsamtale om «ytringsfrihetens fiender» på World Expression Forum på Lillehammer at utenriksminister Anniken Huitfeldt uttalte seg om bistandskuttene. Her fotografert på Stortinget i mars.

– Jeg ville ikke vært så bekymret for disse kuttene hvis jeg var deg.

Det sa utenriksminister Anniken Huitfeldt til generalsekretæren i Amnesty International, Agnès Callamard, da hun ble konfrontert om bistandskuttene som regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett.

Med det sender hun et signal om en av de mest kontroversielle postene på det reviderte statsbudsjettet.

I budsjettforslaget som regjeringen har lagt frem, foreslås det å «omprioritere» rundt 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet til å ta imot flyktninger fra Ukraina. Forslaget vil innebære massive kutt i budsjettene til flere FN-organisasjoner, blant annet UNDP.

Kuttene har møtt kritikk fra mange hold. Blant annet har SV sagt at de vil gjøre det de kan for å motarbeide kuttene.

Regjeringen og SV har sittet i forhandlinger om det reviderte budsjettet siden 23. mai.

– Sterk støtte i Stortinget

Det var i en panelsamtale på World Expression Forum-konferansen i Lillehammer tirsdag i forrige uke at Callamard konfronterte utenriksministeren om bistandskuttene regjeringen har foreslått.

– Jeg tenker at det er en katastrofe, det er katastrofe for oss som jobber for menneskerettigheter. Og for meg betyr det at Norge kanskje ikke bruker privilegiene sine på samme måte som man har gjort før, sa Callamard om bistandskuttene.

Anniken Huitfeldt svarte med å peke på hvor mye Norges bidrag til menneskerettigheter har økt de siste tolv årene, og la til:

– Det har vært en liten reduksjon i regjeringens forslag til Stortinget, men vi vet ikke hva som blir den endelige løsningen på dette. Så jeg ville ikke vært så bekymret hvis jeg var deg. Fordi jeg tror det er sterk støtte for menneskerettighetsorganisasjoner i Stortinget.

– Skyver ansvaret over på SV

Stortingsrepresentant for SV Ingrid Fiskaa mener at Huitfeldt med utsagnet fraskriver seg ansvaret regjeringen selv har for å ta vare på Norges rolle internasjonalt.

– Det blir veldig rart at hun prøver å skyve ansvaret over på SV for å fikse dette kuttet.

Hun mener uttalelsen handler om at Huitfeldt selv ikke kan stå inne for kuttene.

– Jeg tolker det som et uttrykk for at hun selv synes det er pinlig å kutte støtte til disse organisasjonene og at hun ikke kan stå inne for det. Og det er det gode grunner til, for vi er jo i en veldig presset menneskerettighetssituasjon.

Før budsjettforhandlingene advarte SVs fungerende nestleder Kirsti Bergstø regjeringen om at det ikke er SVs oppgave å rydde opp når regjeringen bryter egne løfter. «Vi kan ikke være regjeringens egen Rusken-aksjon», sa Bergstø da.

Fiskaa mener uttalelsen fra utenriksministeren viser at regjeringen likevel legger opp til dette.

– Det kan se ut som regjeringen har lagt seg til dette som en slags arbeidsmåte, sier hun.

– Den rollen har vi ikke tenkt å ta.

SV vil fortsatt kjempe mot bistandskuttene, sier Fiskaa.

– Vi avviser selvsagt alle kuttene. Vi kommer til å fortsette å si nei til dette.

– Stor årlig økning i bistandsbudsjettet

Ifølge Huitfeldt var poenget med uttalelsen at bistandsbudsjettet uansett vil øke hvert år.

«Det jeg understreket på Lillehammer, som ikke kommer frem her, var at målet om bruk av én prosent av bruttonasjonalinntekten innebærer at man får en stor økning i bistandsbudsjettet hvert år. Men det målet innebærer også at man dekker flyktningutgifter i år hvor disse utgiftene er store. Det skjedde under Syriakrisen og det skjer i dag,» skriver Huitfeldt i en e-post til Aftenposten.

«Saken ligger nå i Stortinget, og jeg vet at det er mange venner av frivillige organisasjoner på Stortinget.»