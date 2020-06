Asle Toje: En fjær i hatten for norsk diplomati

– Når vi først er med, er det greit å vinne. Norske diplomater har lagt ned uhorvelig mange arbeidstimer her. Dette var en god seier mot et sterkt felt, sier Toje til NTB.

Norge sikret seg onsdag en plass blant de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022. Fem av de ti ikke-faste medlemmene skiftes ut hvert år.

Norge, Irland og Canada har kjempet om to plasser i Sikkerhetsrådet for landene i den såkalte vestgruppen. Irland og Norge ble valgt inn, mens Canada måtte se seg slått.

Toje sier han mener Norge vant avstemmingen på en veldig fin måte.

– Det er bra det er mulig å nå opp når man spiller rent, sier han.

Men han svarer nei på spørsmål om han tror Norge vil utgjøre en forskjell.

– De ti landene som ikke er faste medlemmer av Sikkerhetsrådet har liten mulighet til å sette en agenda. Det blir gjerne til at de får en observatørstatus om de ikke har satt seg konkrete mål, og det har jeg ikke hørt at Norge har gjort.

– Det er jo femte gang Norge er med. Tradisjonelt har jo et nordisk land vært representert, men hverken Finland eller Island klarte å bli innvalgt da de forsøkte.

Støre: Dette har Norge ryggrad til å gjøre

– Nå har vi fått tillit på ny. Det er en god nyhet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er riktig at Norge med våre verdier og et historisk engasjement for fred, sikkerhet og utvikling stiller oss til rådighet for det tillitsvervet det er å være medlem i Sikkerhetsrådet. Det er tradisjon for at de nordiske landene påtar seg dette oppdraget. Norge gjorde det for snart 20 år siden, skriver Støre på Facebook.

– Noen argumenterer mot å påta seg et slikt ansvar, og viser til at det kan være ubehagelig å måtte ta stilling mellom verdens stormakter. Men det har Norge ryggrad til å gjøre, fortsetter han.

Støre berømmer statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide, FN-ambassadør Mona Juul, kampanjeleder Ragnhild Imerslund og alle som har jobbet godt og målrettet for å få Norge inn i Sikkerhetsrådet.

– De fortjener en feiring i kveld, sier Støre.

Tybring-Gjedde: Politisk stormannsgalskap

– Norges nyvunne plass i FNs sikkerhetsråd er et uttrykk for politisk stormannsgalskap, sier Frps Christian Tybring-Gjedde.

Det er et nederlag for de av oss som ønsker at Norge skal bruke diplomatiet til å fremme nasjonale interesser i utenrikspolitikken, fortsetter han.

Han mener Norge er avhengig av et godt forhold til alle tre verdens stormakter – og at plassen i Sikkerhetsrådet kontinuerlig vil sette det på prøve.

Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, forrige gang fra 2001 til 2002. Allerede i 2007 lanserte Norge sitt kandidatur frem mot årets valg.