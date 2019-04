«Forferdelig utpressing», sier KrF-topp om å hjelpe barn hvis IS-mødre sier ja til å skilles fra dem

Uenigheten om hva man skal gjøre med barn av norske IS-medlemmer er stor innad i regjeringspartiene. Derfor er det til dels sprikende reaksjoner på statsministerens siste utspill.

Foreldreløse og barn som skiller fra mor

Tidlig tirsdag kom nyheten om at Regjeringen vil hente ut foreldreløse barn av norske IS-foreldre. Litt utpå dagen åpnet statsminister Erna Solberg for også hente hjem andre barn dersom foreldrene samtykker til det. Men mødrene vil hun ikke hente hjem.

– En naturlig konsekvens av dette vil bli å skille barn fra moren, uttalte statsministeren i et intervju med Aftenposten.

KrFs påtroppende leder, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, støtter statsministeren.

– Jeg står fullt og helt på det statsministeren har sagt om dette, sier Ropstad.

Glad for noe, men langt fra alt

Trude Brosvik, KrFs toppkandidat på listen til den nye fylkeskommunen Vestland, ga i påskeuken uttrykk for misnøye med regjeringens håndtering av IS-barna. Hun kalte den tafatt og mente statsrådene ikke burde ta påskefri før de ble enige om en løsning.

Nå er de altså enige om noe. Men Brosvik er langtfra fornøyd med alt hun hører.

– Jeg er veldig glad for at det nå er bevegelse i saken, sier hun om at Regjeringen arbeider aktivt for å hente ut foreldreløse barn. Men signalene om at de også vil hjelpe barn med f.eks. en mor i live – hvis mødrene frivillig gir dem fra seg, er hun langt mer skeptisk til.

Kaller det utpressing

– En forforferdelig utpressing, sier hun om det siste.

Brosvik sier hun «ikke kan vende tommelen opp for den type forslag» ut ifra alt hun har lest fra fagfolk om relasjoner mellom foreldre og barn og om f.eks. å skille barn fra mødre.

– Det er ikke greit, sier hun, men legger til at det kan være tilfeller der foreldrene ønsker det.

– Det må man være åpen for, sier hun, men legger til at hvis foreldrene ikke ønsker å skilles fra sine barn, er det en dårlig løsning. Hun råder Norge til å gjøre det som er forventet av en rettsstat og være tydelig på at vi skal gjøre de tiltak som er nødvendige for å oppfylle vårt ansvar.

Frp misliker unntak for barn av IS-foreldre

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim sier at det å hente ut barn av IS-medlemmer betyr «å omgå loven og la barna få komme til Norge bare fordi foreldrene er terrorister».

– Loven krever DNA-attest og fødselsattest for å få komme til Norge. Vi kan ikke gjøre unntak for noen barn bare fordi foreldrene er IS-terrorister. Det er tusenvis av andre barn som ønsker å komme til Norge, sier han.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Raja: Mødre må fysisk gi fra seg barna

Venstres Abid Q. Raja mener regjeringen må gi klar beskjed om at Norge er villig til å hente hjem barn av IS-foreldre til besteforeldre, slektninger og det norske hjelpeapparatet.

– Men da må mødrene være innstilt på å gi dem fra seg til norske myndigheter, Redd Barna eller Norsk Folkehjelp. Mødrene må gi fra seg barna fysisk slik at de kan komme til Norge. Det er bra at barna kommer i trygghet og får medisinsk og psykologisk oppfølging.

– Slik jeg kjenner kulturen, tror jeg at mange av mødrene vil svare positivt av hensyn til barna, sier Raja.

– Loven krever DNA-attest og fødselsattest for at barn skal få komme til Norge?

– Regjeringen kan med et knips endre loven eller forskriften. Med unntak av Frp, har hele Stortinget sagt at Regjeringen kan gjøre alle lovendringer som er nødvendige for å bringe barna hjem.

– Jeg oppfordrer regjeringen til å foreslå disse endringene, sier Raja.

Raja og Helgheim: Vil ikke hjelpe mødrene

Mødrene vil han ikke at myndighetene skal hente ut:

– På nåværende tidspunkt finner ikke de kvinnene en talsmann i meg. De voksne har selv satt seg i den situasjonen, sier Raja.

Engen-Helgheim understreker at Frp mener at «IS- foreldrene ikke er velkomne til Norge»,

– Det er lett å ha sympati med barna. Men det er en sikkerhetsrisiko å ta foreldre som har vært med i IS som torturerte, drepte, brant og halshugget mennesker, hjem til Norge. Fengsel er rett plass for foreldre som har vært med i IS, sier han og gjentar Frps syn om at norske fremmedkrigere bør straffeforfølges og sone i Syria hvor forbrytelsene de er delaktige i har foregått. Han mener norske myndigheter ikke under noen omstendighet aktivt skal hente hjem barn eller foreldre med IS-tilknytning.