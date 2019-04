Ap-politiker tilbake i Norge etter delegasjonsreise i Midtøsten

Ap-politikeren har vært på delegasjonsreise i Qatar. Hun landet med et fly fra Qatar Airways klokken 07.01 torsdag morgen.

Stortingsrepresentanten kom ut i ankomsthallen med trillekoffert en drøy halvtime etter landing. Der ble hun møtt av sekretariatsnestleder Halvard Ingebrigtsen og tok første mulige utgang mot en ventende bil.

– Liadal, du skal nå i samtaler med Stortingets administrasjon. Hvordan ser du på det?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer enn det jeg har gitt tidligere. Også får jeg komme tilbake etter det, sa Liadal til Aftenposten på vei ut av flyplassen.

– Hva kommer du til å legge vekt på i din forklaring til administrasjonen?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer. Kommer tilbake.

– Du er stortingsrepresentant, Liadal, har du ingenting å si til velgerne dine i dag?

– Nå skal jeg i dialog med Stortinget, så kommer jeg tilbake.

Stortingsrepresentanten har ikke latt seg intervjue om Aftenpostens avsløringer siden tidlig denne uken. Onsdag tok flere til orde for at saken burde politianmeldes. Dette har Liadal så langt ikke kommentert. Hun har også bare svart skriftlig på saken om at Stortingets administrasjon allerede før jul oppdaget en rekke feil ved kjøregodtgjørelser Liadal hadde krevd refundert.

Olav Olsen

Har trukket seg

Liadal kom ut i adgangshallen med Åsmund Aukrust (Ap). Sammen sitter de i Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU). Liadal har vært medlem i delegasjonen siden oktober 2017 og ble nestleder samme høst.

IPU har medlemmer fra over 140 nasjonalforsamlinger. Medlemmene møtes på kongresser to ganger i året for å diskutere internasjonale spørsmål som menneskerettigheter, likestilling og antiterrorarbeid. Denne uken hadde unionen møte i Doha i Qatar, og det var denne reisen Liadal kom hjem fra torsdag morgen.

Som følge av Aftenpostens avsløringer har Liadal nå meldt frafall til fremtidige møter i IPU. Hun har også trukket seg midlertidig fra Arbeiderpartiets landsstyre, sagt fra seg saksansvaret for petroleumspolitikken og trukket seg som nestleder i Rogaland Ap.

Sier det kan være vanskelig å forstå systemet

Tirsdag ettermiddag avslørte Aftenposten at Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Liadal erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på. Hun forklarer delvis Aftenpostens funn med at planlagte reiser er blitt avlyst, men at hun da likevel har levert detaljerte reiseregninger fordi planene lå i kalenderen. I andre tilfeller forklarer hun at hun har levert regninger på feil datoer.

Olav Olsen

Hun legger til at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

Tirsdag ettermiddag sa Ap-politikeren at hun beklager det hun har gjort.

– Jeg har oppdaget feil, og det beklager jeg. Det er jeg lei meg for, og i tråd med at jeg har tatt kontakt med reisekontoret og oppklart der det har oppstått feil, betaler jeg det tilbake, sa Liadal.