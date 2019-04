Ap-politiker tilbake i Norge etter komitéreise i Midtøsten

Ap-politikeren har vært på komitéreise i Qatar. Hun var trolig på et fly fra Qatar Airways som landet klokken 07.01.

Stortingsrepresentanten kom ut i ankomsthallen med trillekoffert like etter klokken halv åtte, altså en drøy halvtime etter landing. Hun ble møtt av en mann og tok første mulige utgang mot en ventende bil.

Liadal, du skal nå i samtaler med Stortingets administrasjon. Hvordan ser du på det?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer enn det jeg har gitt tidligere. Også får jeg komme tilbake etter det.

– Hva kommer du til å legge vekt på i din forklaring til administrasjonen?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer. Kommer tilbake.

– Du er stortingsrepresentant, Liadal, har du ingenting å si til velgerne dine i dag?

– Nå skal jeg i dialog med Stortinget, så kommer jeg tilbake.

Olav Olsen

Sier det kan være vanskelig å forstå systemet

Tirsdag ettermiddag avslørte Aftenposten at Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Liadal erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på. Hun forklarer delvis Aftenpostens funn med at planlagte reiser er blitt avlyst, men at hun da likevel har levert detaljerte reiseregninger fordi planene lå i kalenderen. I andre tilfeller forklarer hun at hun har levert regninger på feil datoer.

Hun legger til at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

Tirsdag ettermiddag sa Ap-politikeren at hun beklager det hun har gjort.

– Jeg har oppdaget feil, og det beklager jeg. Det er jeg lei meg for, og i tråd med at jeg har tatt kontakt med reisekontoret og oppklart der det har oppstått feil, betaler jeg det tilbake, sa Liadal.

Åsmund Aukrust (Ap) kom ut i adgangshallen sammen med henne.