Dette står i kontrast til politiets arbeid etter en lignende avsløring knyttet til daværende Frp-politiker Mazyar Keshvari i oktober 2018.

Da Aftenposten avslørte at Keshvari hadde levert falske reiseregninger, ble han politianmeldt av Stortinget dagen etterpå. Frp-politikeren ble siktet og avhørt i november 2018, en måned etter avsløringene. Avhøret ble gjennomført til tross for at Keshvari var sykmeldt.

Aftenposten avslørte 9. april at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal hadde levert en rekke fiktive reiseregninger. To dager senere ble hun politianmeldt av Stortingets administrasjon.

Politiet skal gjennomgå 700 bilag

Syv måneder senere er Ap-politikeren i sving som normalt på Stortinget, der hun tidligere i høst fikk ny rolle i partiets helsefraksjon. Hun er fremdeles ikke avhørt, opplyser hennes advokat Erik Lea i en tekstmelding.

I oktober sa han til Haugesunds Avis at de hadde gitt beskjed til politiet om mulige datoer som kunne passe for et avhør.

Politiadvokat Susie Bergstrand i Oslo politidistrikt opplyser at det er planlagt avhør i «nærmeste fremtid».

«Grunnen til at det har tatt tid med avhør, er i hovedsak at det er et omfattende materiale som må gjennomgås av politiet før det har noen hensikt med avhør. Det har tatt tid å samle det nødvendige materiale, og siste dokumentasjon fra Stortinget mottok politiet 20. oktober 2019», skriver Bergstrand i en e-post.

Siri Ø. Eriksen

Politiet opplyser at de skal gjennomgå rundt 700 bilag. Ifølge politiadvokaten har stortingsrepresentanten foreløpig status som mistenkt.

Liadal har overfor Aftenposten erkjent at hun har levert fiktive reiseregninger, men hun har samtidig gitt uttrykk for at dette ikke er noe hun har gjort bevisst.

Minst 46 uregelmessige krav

Aftenposten avslørte mandag at omfanget av saken er større enn tidligere kjent, og at Liadal har levert uriktige reiseregninger til Stortinget gjennom minst fire år.

Ap-politikeren har totalt levert reiserefusjonskrav for 1,2 millioner kroner fra høsten 2013 til høsten 2018. I tillegg kommer utlegg til fly, som Stortinget har betalt.

Aftenposten har funnet totalt 30 eksempler der stortingsrepresentanten enten har levert falske reiseregninger, fått utbetalt diett/kjøregodtgjørelse hun ikke har hatt krav på eller krevd dekket utgifter som fremstår som private.

I tillegg har hun ved minst 16 anledninger krevd utbetalt for mye kjøregodtgjørelse ved å oppgi oppblåste avstander.

De aktuelle reiseregningene utgjør et totalbeløp på rundt 100.000 kroner.

Liadal har ikke ønsket å kommentere Aftenpostens nyeste funn.

«Siden saken er under politietterforskning, er det ikke mye jeg kan si. Men jeg ønsker igjen å uttrykke min sterke beklagelse for at jeg har ført feil i reiseregninger og at det dermed er utbetalt for mye. Jeg er opptatt av å ta ansvar, rydde opp og betale tilbake», skrev Liadal i en e-post mandag.

I oktober ble stortingsrepresentant og tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari dømt til syv måneders ubetinget fengsel etter Aftenposten avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget. Han erkjente etter hvert å ha levert urettmessige krav for 450.000 kroner.

Bergstrand opplyser at politiet fremdeles ikke har noe klart inntrykk av omfanget av saken som involverer Hege Haukeland Liadal.

«Det er for tidlig å si noe om ev. beløp, men enkelte forhold kan tyde på at det er mindre beløp enn i Keshvari-saken», skriver hun.