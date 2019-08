Frp nekter å forhandle, Abid Raja med klart svar: - Siv Jensen bør tilbake til forhandlingsbordet

– Skissen er ikke god nok. Men vi har kommet med flere innspill som partiledelsen tar med seg videre, sier stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i Venstre, Abid Raja til Aftenposten.

Venstres stortingsgruppe avholdt et tre timer langt krisemøte om bompengestriden i regjeringen onsdag.

Etter møtet var det altså klart at stortingsgruppen i Venstre sier nei til skissen som Statsministerens kontor har fått utarbeidet. Samtidig fremmer Venstre nye krav som må innfris hvis partiet skal gå med på en løsning.

Kort tid etter møtet var ferdig, sier imidlertid Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten at partiet fortsatt nekter å forhandle videre.

– Det er vanskelig å kommentere på et innhold vi ikke kjenner, men Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting på bordet. Vi anser oss fortsatt ferdig med forhandlingene, sier hun til Aftenposten.

Venstre har ikke har tro på noen løsning i dag.

Raja sier at Venstre har lagt frem en ny skisse, som skal få ned utslippene fra biltransporten og løfte kollektivtransporten. Både bilbruken i byene og bompengebelastningen i distriktene skal reduseres, ifølge Raja.

– Det tror jeg Siv Jensen bør vurdere, og hun gjør lurt i å komme tilbake til forhandlingsbordet, sier Raja.

Tidligere har også Venstre sentralstyre vært negativ. Stortingsgruppen er det høyeste organ i Venstre mellom partiets landsmøter.

– Venstre er konstruktiv. Vi er villige til å forhandle videre, sa Raja.

Hverken Raja eller nestleder Terje Breivik vil gå nærmere inn på hva Venstre vil endre i skissen, utover at det handler om styrking av kollektivtransporten.

– Vi har et stort behov for å stå opp for klimaet og en renere luft i byene, sier Breivik.

Det betyr at det trolig ikke kommer en endelig løsning på bompengefloken i dag. Det er ikke planlagt noe tilsvarende møte hos KrF, opplyser pressekontakt for KrFs stortingsgruppe Dag Fedøy. Det er «stille og rolig i gangen her», forteller han til Aftenposten.

Krisemøte hos Venstre

Kort oppsummert står striden i hovedsak mellom et krisepreget Frp, som vil kutte i bompenger i by og bygd, og et krisepreget Venstre, som vil opprettholde satsingen på kollektiv og forhindre økt biltrafikk i byene.

Like før klokken 12 hastet Trine Skei Grande ut av en svart statsrådsbil inn i Thon Conference hotell i Oslo, der partiet har samlet stortingsgruppen og noen av andre sentrale politikere onsdag formiddag.

Tomm W. Christiansen

Flere av stortingsrepresentantene Aftenposten snakket med på vei til møte ga uttrykk for usikkerhet om hva møtet skulle handle om.

En kilde opplyste at de hadde et telefonmøte i stortingsgruppen i går, og avtalte dagens møte da. Det er opplagt at det er den opphetede bompengestriden som står på dagsordenen, men det er ikke klart om det foreligger endelig utkast, som gruppen skal til ta stilling til.

Det ville ikke Trine Skei Grande røpe på vei inn. Stortingsrepresentant Abid Raja sa dette på vei inn:

– Vi er kalt inn for å få en orientering, sa Raja.

Partiets parlamentariske leder og nestleder Terje Breivik understreket av Venstre vil bidra til en avklaring.

– For oss er det viktig å ivareta klima- og luftproblemene i storbyene, sier Breivik.

Foruten Trine Skei Grande var også klima- og miljøminister Ola Elvestuen med på møtet.

Det var også Venstres mann på Statsministerens kontor, Audun Rødningsby, som har vært sentral i utarbeidelsen i den mye omtalte bompengeskissen.