Krisemøte om bompenger i Venstre, «stille og rolig» hos KrF

Venstre trommet i dag sammen partiets stortingsgruppe til et møte om den dramatiske bompengestriden i regjeringen.

Det betyr ikke at det må komme en endelig løsning på bompengefloken i dag. Det er ikke planlagt noe tilsvarende møte hos KrF, opplyser pressekontakt for KrFs stortingsgruppe Dag Fedøy. Det er «stille og rolig i gangen her», forteller han til Aftenposten.

Krisemøte hos Venstre

Kort oppsummert står striden i hovedsak mellom et krisepreget Frp, som vil kutte i bompenger i by og bygd, og et krisepreget Venstre, som vil opprettholde satsingen på kollektiv og forhindre økt biltrafikk i byene.

Like før klokken 12 hastet Trine Skei Grande ut av en svart statsrådsbil inn i Thon Conference hotell i Oslo, der partiet har samlet stortingsgruppen og noen av andre sentrale politikere onsdag formiddag.

Flere av stortingsrepresentantene Aftenposten snakket med på vei til møte ga uttrykk for usikkerhet om hva møtet skulle handle om.

En kilde opplyste at de hadde et telefonmøte i stortingsgruppen i går, og avtalte dagens møte da. Det er opplagt at det er den opphetede bompengestriden som står på dagsordenen, men det er ikke klart om det foreligger endelig utkast, som gruppen skal til ta stilling til.

Det ville ikke Trine Skei Grande røpe på vei inn. Stortingsrepresentant Abid Raja sa dette på vei inn:

– Vi er kalt inn for å få en orientering, sier Raja.

Partiets parlamentariske leder og nestleder Terje Breivik understreket av Venstre vil bidra til en avklaring.

– For oss er det viktig å ivareta klima- og luftproblemene i storbyene, sier Breivik.

Foruten Trine Skei Grande er også klima- og miljøminister Ola Elvestuen med på møtet.

Det er også Venstres mann på Statsministerens kontor, Audun Rødningsby, som har vært sentral i utarbeidelsen i den mye omtalte bompengeskissen.

Menneskeskapte klimaløsninger

Like før møtet i Stortinget avholdt Venstre en egen pressekonferanse om «Menneskeskapte klimaløsninger». Førstemann på talerlisten var Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Sammen med ham sto partiets ungdomskandidater i Norges fire største byer.

Stortingsrepresentantene Guri Melby og Grunde Almeland var også til stede. Det samme var statssekretær Sveinung Rotevatn.

Aftenposten snakket med stortingsrepresentant Guri Melby etter pressekonferansen. Hun sier at hun foreløpig ikke vet så mye mer om fremdriften i bompengestriden enn det som står i mediene.

– Så du skal ikke inn i et møte nå og ta endelig stilling?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke fått endelig beskjed.

– Må man komme til en løsning nå?

– Det viktigste for meg er at man kommer til en god løsning, ikke når den kommer. Så tror jeg alle har lyst til å rydde dette av veien. Ikke fordi saken ikke er viktig, for det er den.

– Hvordan er signalene fra toppen i partiet, hvilket press er de under?

– Det store presset er jo på dem for å finne en løsning, og ikke minst på statsministeren. Jeg skjønner jo at det er en veldig vanskelig situasjon. Det er et stort rop der ute om at vi skal lande denne saken.