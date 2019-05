Aftenposten avslørte onsdag at UDI (Utlendingsdirektoratet) mener justisminister Jøran Kallmyrs au pair har vært ulovlig i Norge. Hun måtte forlate Norge og er nå på Filippinene.

Et sentralt moment i saken er hvorvidt det har vært akseptert at au pair-er bor hos vertsfamilier som «gjest» i påvente av at søknaden om opphold skal behandles. UDI mener at dette er i strid med regelverket, men Norsk Folkehjelp gir uttrykk for at dette har vært en utbredt praksis.